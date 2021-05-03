Acı Olay! Annesinin öldüğü gün doğum günü oldu

Sivas’ta yaşanan acı olayda 33yaşındaki 40 haftalık hamile Esra Oya Üzüm rahatsızlaşarak kalbi durdu. Eşi T. Üzüm olayı hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırılan genç kadın tedavi altına alınarak kalp masajı yapıldı. Tüm müdahalelere rağmen kalbi yeniden çalıştırılamayan genç kadın acil sezeryana alındı. Bebeğin kurtulması için uğraşan doktorlar genç kadını sezeryana alarak bebeği kurtardılar. Ancak tüm müdahalelere rağmen Esra Oya Üzüm kurtarılamadı.

Kuvöze alınan talihsiz bebeğin doğum günü annesinin ölüm günü oldu. Genç kadın otopsi için hastane morguna kaldırılırken küçük bebek oksijen desteği için Kayseri’de bir hastaneye sevk edildi. Polis ekipleri olay ile ilgili inceleme başlattı.

