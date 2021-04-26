Acı olay! Adana'da 9 yaşındaki kız çocuğu derede boğuldu

Adana’da meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre merkez Yüreğir ilçesine bağlı Yalnızca Mahallesi'nde Suriye’deki iç savaştan kaçarak Adana’ya gelen ve buraya yerleşen Mahammet Kadrah El Hasan çifti 5 çocuğuyla birlikte zor imkânlar içerisinde çadırda yaşamaya başladı. Öğle saatlerinde iddialara göre anne Kadrah El Hasan dere kenarındaki tuvalete giden zihinsel engelli 9 yaşındaki Azize El Hasan’ın geri dönmediğini fark etti. Anne kızını aramak için dışarı çıktığında onu derenin içinde gördü yatar bir vaziyette gördü. Annenin çığlık sesleri üzerine olay yerine gelen ailenin yakınları kız çocuğunu dereden çıkartıp hemen acil yardıma ihbarda bulundular. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahalede bulundukları küçük kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaşanan acı olay ile ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

Baba kızının cenazesine son kez baktı

Kız çocuğunun otopsi için hastaneye götürülen cesedine ambulansta son kez bakan baba gözyaşlarına hâkim olamadı. Olay yeri ise polis ekipleri tarafından kapatılırken, acı olayda kız çocuğundan geriye dere kenarında bulunan terlikleri kaldı.

