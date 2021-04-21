Acı olay! 8 yaşındaki küçük kız kendi kendini vurdu

Adana’da meydana gelen korkunç olayda edinilen bilgilere göre Yüreğir ilçesine bağlı Akıncılar Mahallesinde iki katlı bir evin ikinci katında oturan 8 yaşındaki Medine Güçlü adlı küçük kız evde kimsenin olmamasını fırsat bilerek evde bulduğu silah ile oynamaya başladı.

Oynadığı tabancanın tetiğine dokunan küçük kız kafasından yaralandı. Gerçekleşensonrasında tabanca sesini duyan anne Gül Güçlü hemen eve çıktı. Eve girdiğinde küçük kızını kanlar içinde yere yığılmış bir şekilde gören annenin çığlıkları ile yakınları da yukarı çıkarak yaralı çocuğu hemen alarak hastaneye kaldırdılar. Hastaneye kaldırılan küçük kız ilk müdahalesinin ardından durumunun ciddi olması sebebiyle başka bir hastaneye sevk edildi. Kaldırıldığı hastanede kız çocuğuna yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Minik kızın cesedi adli tıp kurumuna kaldırılırken cenaze yakınları tarafından alınarak toprağa verildi.

Öte yandan yapılan inceleme ile tabancanın ruhsatsız olduğu ve il dışındaki babasına ait olduğu öğrenildi. Olay ile ilgili polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

