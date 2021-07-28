Acemi hırsız kaçarken mahsur kalınca ev sahibine yalvardı

İstanbul Sultangazi'de bulunan bir binada çok ilginç bir hırsızlık olayı yaşandı. Akşam saat 20.00 sularında meydana gelen olayda apartmanın üçüncü katına çıkan bir kişi, önce bir dairenin kapısını çaldı, kapı açılmayınca manyetik bir kartla kapıyı açarak içeri girdi. Evde bir süre oyalanan daha sonra yatak odasına doğru yöneldi.

Yatak odasında çekmece ve dolapları hırsız, dışarıdan gelen sesleri duyunca kaçmak istedi. Arka balkona geçen evin yanındaki binaya geçmeye çalıştı. Yan binada oturanlarında kendisini fark ermesi üzerine paniğe kapılan hırsız ilk girdiği dairenin penceresine tutunarak orada asılı kaldı.

Yaklaşık 10 metre yükseklikteki yerde asılı kalan hırsıza ev sahibi Şefika Yeşil ile yan binadaki apartman sakinleri tepki gösterirken pencere kenarında mahsur kalan hırsız, çevresindekilere kendisini bırakmaları için neredeyse yalvardı. Bir süre sonra pencereden balkona atlayan hırsız, hızla aşağı atlayarak kaçarken o anlar bir kişinin cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde pencerede asılı kalan hırsızın kendisine tepki gösteren vatandaşlara 'düşeceğim' diye söylendiği duyuluyor.