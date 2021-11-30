Abur cuburların çocuklara zararları nelerdir ?

Abur cuburların zararları

Abur cubur, çocukların en çok yediği yiyecek olarak bilinir. Çok az çocuk abur cuburdan hoşlanmaz. Ne yazık ki bu popüler besinin sağlıklı olduğunu söylemek mümkün değil. Çok fazla abur cubur tüketen çocukların sağlığı bu durumdan olumsuz etkilenmektedir. Abur cuburların zararları nelerdir?

Çikolata, şekerleme, patates cipsi, bisküvi, gofret ve daha adını koyamadığımız birçok yiyecek abur cubur kategorisine giriyor. Bu tür yiyecekler çocukların en sevdiği yiyeceklerdir. Abur cubur, besin değeri olmayan, kalorisi yüksek ve zararlı gıdaları ifade eden vazgeçilmez bir gıdadır.