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Abur cuburların çocuklara zararları nelerdir ?

Küçük yaşlarda çok fazla abur cubur tüketimi sonrası birçok hastalık ve rahatsızlık ortaya çıkabilir. Abur cuburlar sıklıkla tüketildiği zaman çok zararlıdır. Abur cuburların çocuklara zararları araştırılmaktadır. Abur cuburların çocuklara zararı nedir? Bu haberimizde abur cuburların çocuklara zararını sizler için derledik. İşte Abur cuburların çocuklara zararları...

30 Kasım 2021 Salı 12:00
Abur cuburların çocuklara zararları nelerdir ?
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Abur cubur, çocukların en çok yediği yiyecek olarak bilinir. Çok az çocuk abur cuburdan hoşlanmaz. Ne yazık ki bu popüler besinin sağlıklı olduğunu söylemek mümkün değil. Çok fazla abur cubur tüketen çocukların sağlığı bu durumdan olumsuz etkilenmektedir. Abur cuburların  zararları nelerdir?

Abur cuburların zararları

Çikolata, şekerleme, patates cipsi, bisküvi, gofret ve daha adını koyamadığımız birçok yiyecek abur cubur kategorisine giriyor. Bu tür yiyecekler çocukların en sevdiği yiyeceklerdir. Abur cubur, besin değeri olmayan, kalorisi yüksek ve zararlı gıdaları ifade eden vazgeçilmez bir gıdadır.

  • Abur cuburun zararlarından biri çocukları obeziteye yöneltmesi ile bilinir. Hazır gıdaların içerisinde bulunan trans yağ ve doymuş yağlar, tuz,şeker gibi şeylerin yüksek oranda olması insan sağlığını olumsuz etkiler. Sıklıkla tüketilen bu ürünler obeziteye neden olmaktadır. Türkiye’de her 100 çocuktan 25’i obezite sorunu yaşar.
  • Abur cuburların zararlarından biri de çocuklarda kanser oluşumunu hızlandırır. İçerisinde bulunan zararlı maddeler kansere neden olmaktadır. Kızartma işlemi gören abur cuburlar kanser riskini artırır.
  • Abur cuburlar, çocuklarda kalp rahatsızlığına da neden olabilmektedir. İçerisinde bulunan trans yağlar ve doymuş yağlar, kalp sağlığını olumsuz etkiler ve kalp damarlarının tıkanmasına yol açar. Çok fazla abur cubur tüketen çocuklarda kalp sorunları ortaya çıkabilir.
  • Abur cuburlar, çocuklarda şeker hastalığına neden olabilir. Bu tarz ürünlerin içerisinde yüksek oranda şeker bulunur. Şekerli ürünlerin fazla tüketilmesi sonrası şeker rahatsızlığı erken yaşlarda çocuklarda görülebilir.
  • Abur cuburlar ,çocuklarda hipertansiyona neden olabilir. Yüksek oranda tuz içeren ürünler, çok fazla tüketildiği zaman hipertansiyona neden olabilir.
  • Abur cuburların sıklıkla tüketilmesi çocuklarda alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Çok fazla abur cubur tüketimi sonrası alerjik sorunlar ortaya çıkar. Abur cubur tüketimine dikkat edilmesi gerekir.
  • Abur cubur tüketimi sindirim sisteminde rahatsızlığa neden olabilir. Bu tarz ürünlerin içerisinde bulunan zararlı maddeler, sindirimi zorlaştırır. Lif ve posa içeriği bulunmadığından dolayı sindirim olayı yavaş gerçekleşir. Bu sorunlar abur cubur tüketiminin artmasıyla daha da ciddileşebilir.

Son Güncelleme: 30.11.2021 12:00
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