Abi kardeşi arasındaki zeytin ağacı tartışması kanlı bitti

Bir kişinin ölümüyle sonuçlanan kavga Antalya Manavgat'ta bugün yaşandı.
İlçe yakınlarında buluna hazineye ait 15 dönüm alan bir süre önce hazineden kiralandı ve arazi üzerinde 5 kardeş tarafından zeytin ağaçları dikildi.
AĞABEYİNİ VURDU
YENGESİ KANLAR İÇİNDE BULDU
Silah sesini duyan Hüseyin B'nin yengesi olay yerine geldiğinde acı manzara ile karşılaştı ve durumu hemen ekiplere ihbar etti. Olay yerine gelen ekipler 64 yaşındaki Hüseyin B'nin hayatın kaybettiğini tespit etti ve cansız bedenini savcılık incelemesinden sonra morga kaldırdı.
Zanlı Mustafa B. ise kısa süre içinde jandarma tarafından yakalandı.
Son Güncelleme: 16.03.2021 22:58