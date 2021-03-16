Abi kardeşi arasındaki zeytin ağacı tartışması kanlı bitti

Bir kişinin ölümüyle sonuçlanan kavga Antalya Manavgat'ta bugün yaşandı.

İlçe yakınlarında buluna hazineye ait 15 dönüm alan bir süre önce hazineden kiralandı ve arazi üzerinde 5 kardeş tarafından zeytin ağaçları dikildi.

AĞABEYİNİ VURDU

YENGESİ KANLAR İÇİNDE BULDU

Zaman zaman kardeşler arasında tartışmaya sebeb olan arazi yüzünden bugün yine 62 yaşındaki Mustafa B., 64 yaşındaki ağabeyi Hüseyin B. kardeşler arasında arazi üzerindeki zeytin ağaçlarının kesilmesi sebebiyle anlaşmazlık çıktı. Anlaşmazlık büyüyüp kavgaya dönüşünce Mustafa B. yanında taşıdığı silahını çekip ağabeyi Hüseyin B.'ye ateş etti. Saçmaların hedefi olan 64 yaşındaki adam zeytin tarlasında kanlar içinde olduğu yere yığıldı. Kardeş Mustafa B. ise olay yerinden kaçtı.

Silah sesini duyan Hüseyin B'nin yengesi olay yerine geldiğinde acı manzara ile karşılaştı ve durumu hemen ekiplere ihbar etti. Olay yerine gelen ekipler 64 yaşındaki Hüseyin B'nin hayatın kaybettiğini tespit etti ve cansız bedenini savcılık incelemesinden sonra morga kaldırdı.

Zanlı Mustafa B. ise kısa süre içinde jandarma tarafından yakalandı.