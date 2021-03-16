İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Aşı stratejisinde hata yaptıklarını söyleyen AB'den flaş aşı itirafı!
Son Dakika
Aşı stratejisinde hata yaptıklarını söyleyen...
Uzmanlardan 'TikTok' uygulaması için ailelere flaş uyarı!
Son Dakika
Uzmanlardan 'TikTok' uygulaması için ailelere...
Vergi muafiyeti hangi esnaf grubunu kapsıyor? Muafiyetten kimler yararlanamayacak?
Son Dakika
Vergi muafiyeti hangi esnaf grubunu...
WhatsApp'a sesli mesajlarda oynatma hızını değiştirme özelliği geliyor
Son Dakika
WhatsApp'a sesli mesajlarda oynatma hızını...

Abi kardeşi arasındaki zeytin ağacı tartışması kanlı bitti

Antalya Manavgat ilçesinde abi kardeş arasında zeytin ağaçları yüzünden çıkan tartışmada 62 yaşındaki Mustafa B., 64 yaşındaki ağabeyi Hüseyin B.'yi silahla vurarak öldürdü.

16 Mart 2021 Salı 22:58
Abi kardeşi arasındaki zeytin ağacı tartışması kanlı bitti
Takip Et:

Bir kişinin ölümüyle sonuçlanan kavga Antalya Manavgat'ta bugün yaşandı.

İlçe yakınlarında buluna hazineye ait 15 dönüm alan bir süre önce hazineden kiralandı ve arazi üzerinde 5 kardeş tarafından zeytin ağaçları dikildi.

AĞABEYİNİ VURDU

Zaman zaman kardeşler arasında tartışmaya sebeb olan arazi yüzünden bugün yine 62 yaşındaki Mustafa B., 64 yaşındaki ağabeyi Hüseyin B. kardeşler arasında arazi üzerindeki zeytin ağaçlarının kesilmesi sebebiyle anlaşmazlık çıktı. Anlaşmazlık büyüyüp kavgaya dönüşünce Mustafa B. yanında taşıdığı silahını çekip ağabeyi Hüseyin B.'ye ateş etti.  Saçmaların hedefi olan 64 yaşındaki adam zeytin tarlasında kanlar içinde olduğu yere yığıldı. Kardeş Mustafa B. ise olay yerinden kaçtı.

YENGESİ KANLAR İÇİNDE BULDU

Silah sesini duyan Hüseyin B'nin yengesi olay yerine geldiğinde acı manzara ile karşılaştı ve durumu hemen ekiplere ihbar etti. Olay yerine gelen ekipler 64 yaşındaki Hüseyin B'nin hayatın kaybettiğini tespit etti ve cansız bedenini savcılık incelemesinden sonra morga kaldırdı.

Zanlı Mustafa B. ise kısa süre içinde jandarma tarafından yakalandı.

 



Son Güncelleme: 16.03.2021 22:58
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
AntalyaManavgatKardeş Kavgası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Engelli sürücü belgesi nasıl alınır? H sınıfı sürücü belgesi almak için gereken şartlar nelerdir?
Engelli sürücü belgesi nasıl alınır? H sınıfı sürücü belgesi almak için gereken şartlar nelerdir?
Süper Loto 16 Mart 2021 Salı sonuçları saat kaçta açıklanıyor? Süper Loto sonuçları sogrulama ekranı
Süper Loto 16 Mart 2021 Salı sonuçları saat kaçta açıklanıyor? Süper Loto sonuçları sogrulama ekranı
2021 Ehliyet sınavları ne zaman yapılacak? Mart 2021 ehliyet sınav tarihleri açıklandı!
2021 Ehliyet sınavları ne zaman yapılacak? Mart 2021 ehliyet sınav tarihleri açıklandı!
Günlük burç yorumları; 17 Mart 2021 Çarşamba günlük burç yorumları
Günlük burç yorumları; 17 Mart 2021 Çarşamba günlük burç yorumları
SAT komandosu görevleri nelerdir, nasıl olunur? SAT komandosu olma fiziksel şartları
SAT komandosu görevleri nelerdir, nasıl olunur? SAT komandosu olma fiziksel şartları
18 Mart bankalar açık mı, resmi tatil mi?
18 Mart bankalar açık mı, resmi tatil mi?

Popüler Haberler

Başakşehir maçında sakatlanan Aboubakar Fenerbahçe derbisinde forma giyebilecek mi?
Şirin Payzın kimdir? Şirin Payzın hayatı ve özgeçmişi
Zatüre aşısı ne zaman olunmalı? 2021 Devlet zatüre aşısını karşılar mı?
Aboubakar sözleşmesi nasıl, kiralık mı? Aboubakar Beşiktaş sözleşmesi kaç yıllık?
Baraj 31. bölüm izle 16 Mart Salı son bölüm - Fox Tv Baraj yeni bölüm kesintisiz canlı izle
Hekimoğlu 41. bölüm izle 16 Mart Salı son bölüm - Kanal D Hekimoğlu yeni bölüm kesintisiz canlı izle
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 186. bölüm izle 16 Mart Salı son bölüm - ATV EDHO yeni bölüm kesintisiz canlı izle
Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlayacak? KV yeni sezon hangi kanalda olacak, yayınlanacağı kanal belli oldu mu?
Bugün kimin maçı var? Bugün maç varmı, hangi maçlar var? TV 16 Mart 2021 Salı canlı maç yayın saatleri
Beşiktaş - Başakşehir maç özeti ve golleri izle | Ziraat Türkiye Kupası ASPOR BJK - İBB Başakşehir youtube geniş özeti ve maçın golleri
UAVT adres kodu nedir? NVİ UAVT adres kodu oluşturma işlemleri
Chiliz coin nedir, neden yükseldi? CHZ Chiliz coin ne kadar oldu? CHZ coin kaç TL/dolar
Arıza 26. bölüm izle - 14 Mart Pazar Show TV Arıza son bölüm canlı izle
E-devlet ile kredi notu nasıl öğrenilir? 2021 Mart Ücretsiz Kredi notu sorgulama işlemleri
Sen Çal Kapımı dizisine katılan İlayda Çevik kimdir? Balca karakteri kimdir?
Survivor 2021 49. bölüm izle 16 Mart Salı son bölüm - TV8 Survivor 2021 yeni bölüm kesintisiz canlı izle
Masumlar Apartmanı Naci öğretmen ölüyor mu, ölecek mi? Tansel Öngel Masumlar Apartmanı dizisinden ayrılıyor mu?
Kanal D Şarkılar Bizi Söyler final mi yapacak?
Instagram hikaye indirme nasıl yapılır? İnstagram hikaye indirme işlemleri
Football Index'e noldu? Football Index kapandı mı? Football Index nedir?
2021 SGK rapor parası için nereye başvurulur? 2021 Rapor parası ödemesi ne kadar?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.