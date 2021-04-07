Abdurrahman Gazi Türbesi nerededir? Abdurrahman Gazi kimdir, ne zaman ve nasıl öldü?

Osmanlı Devleti’nin kuruluşunda çok fazla emeği olan Abdurrahman Gazi, fethi çok konuşulan Aydos Kalesi’nin fatihidir. Doğum tarihi ve doğum yeri tam olarak bilinmemektedir. Ertuğrul Gazi zamanından beri cihad hizmeti yapan Abdurrahman Gazi, Osman Gazi ve Orhan Gazi dönemlerinde de cihadlarına devam etmiştir. Osman ve Orhan Gazi’nin en yakınında olan kumandanlardan biridir.

Akça Koca, Samsa Çavuş ile Konur Alp ,Akyazı İznik ile İzmit’le uğraşırken, Abdurrahman Gazi’de İstanbul etrafındaki hisarlara seferler düzenlemiştir.bursa’nın fethine kadar, Bizans sınırında uç beyi olarak görev yapmıştır.

1328 yılında Orhan Gazi ,Aydos Kalesi’nin fethi için Abdurrahman Gazi ve Konur Alp’i görevlendirmiştir. Bu kale çok sağlam olduğu için fethi uzun sürmüştür. Kale tekfurunun kızı bir rüya görür ve rüyanın ardından mektup yazarak kalenin fethinde yardımda bulunduğu söylenmektedir.

Kale tekfurunun Müslüman olan kızı ,Orhan Gazi tarafından Abdurrahman Gazi ile evlendirilmiştir. Abdurrahman Gazi akınlara İznik üzerinden devam etmiştir.

Büyük fetihlerde ön planda olmuş ve ömrünü savaşlarda islamiyet için hizmetlerle geçirmiştir. 1329 senesinde ise vefat etmiştir.

Abdurrahman Gazi Türbesi Palandöken Dağ’ının yamaçlarında bulunmaktadır. Türbenin yanında gene kendi adında bir camii vardır.

Türbe ile ilgili ilginç bir inanış vardır. Erzurum’a gelen ve türbeye gitmeyen kişiler mutlaka tekrar Erzurum’a tekrar gelmektedir. Türbe şehir için turizm potansiyelidir.