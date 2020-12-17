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ABD'li milyarderler Covid-19 salgınında servetlerine servet kattı!
ABD'li milyarderler Covid-19 salgınında servetlerine...

ABD'li milyarderler Covid-19 salgınında servetlerine servet kattı!

ABD'nin ve dünyanın en zengin insanlarının pandemi sürecinde mal varlıklarında yaşanan değişiklikler merak edilirken Forbes'un yaptığı açıklamalar merak edildi. Dünyanın en zengin insanlarının pandemi sürecinde servetlerine servet katmaları dikkat çekti.

17 Aralık 2020 Perşembe 22:22
ABD'li milyarderler Covid-19 salgınında servetlerine servet kattı!
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Dünyanın en zengin insanlarının Covid-19 salgınında servetlerinde ki değişimler pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Yapılan araştırmalar sonrasında ABD’nin en zenginlerinin servetleri 1 trilyon 64 milyar dolar arttı.

18 Mart – 7 Aralık tarihleri arasında Amazon’un sahibi Jeff Bezos’un mal varlığı 71.4 milyar dolar artarken bu süre zarfında Space X’in sahibi Elon Musk’ın serveti 118.5 milyar dolar, Microsoft’un sahibi Bill Gates’in mal varlığı 21.1 milyar dolar arttı.

Dünya genelinde ülke ekonomileri kötü durumlar ile karşılaşarak sorunlar yaşasa da piyasalarda ki yükselişler ABD’li zenginlerin servetine servet kattı. Zengin olan kişilerin normal vatandaşlardan daha fazla vergi vermesi gerektiğini savunan bu konuda çalışmalar yürüten Americans for Tax Fainess, Forbes dergisi tarafından yayınlanan 18 Mart – 7 Aralık ABD milyarderleri servetinde toplam 651 milyarderin mal varlıklarının 1 trilyon 64 milyar dolar artış gösterdiğini gözler önüne serdi. Böylece ABD’li milyarderlerin pandemi sürecinde toplam karları 4 trilyon 11 milyar dolar oldu.

Elon Musk zirveye oturdu

ABD’li milyarderler listesinde uzun zamandır 1 numarada bulunan Amazon sahibi Jeff Bezos servetini 71.4 milyar dolar arttırarak toplamda 184.4 milyar dolar seviyesine çıkardı. Covid-19 sürecinde en fazla kazanan isim ise Space X’in sahibi Elon Musk oldu. Tesla ve Space X sahibi olan Elon Musk servetini 118.5 milyar dolar arttırarak toplam mal varlığını 143.1 milyar dolar seviyelerine çıkardı.

Microsoft’un sahibi Bill Gates ise 20.7 milyar dolar servet artışı ile 118.7 milyar dolara yükselirken, Facebook, Whatsapp ve Instagram gibi sosyal medyaların patronu olan Mark Zuckerberg’in serveti 50.1 milyar dolar artış göstererek 104.8 milyar dolara ulaştı.

Milyarderlerden daha fazla vergi alınsın

Americas for Tax Fainess başkanı Frank Clemente yaşanan artışları değerlendirirken milyarderlerin bu süreçte tüm Amerikan halkına 3.000 dolar verse mal varlıklarında herhangi bir azalma olmayacağını dile getirdi.

Milyarderlerin sahip oldukları şirket hisselerinin bu denli değer kazanmasının doğru olmadığını savunan Clemente Tesla şirketinin hisselerinin 18 Mart – 7 Aralık tarihinde %789 artış göstermesinin doğru olmadığını savundu. Buna göre Elon Musk’ın servetinin 9 aylık süreçte yüzde 481.7 arttı. Bu artış %72.5 seviyelerine gelmektedir açıklaması yaptı. Ayrıca bu dönemde artış gösteren diğer hisseler ise yüzde 52,8 ile Microsoft olurken, Facebook hisseleri 9 aylık süreçte yüzde 94,5 değer kazandı.

 

 



Son Güncelleme: 17.12.2020 22:22
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Anahtar Kelimeler:
ABDMilyarderElon MuskRekor
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