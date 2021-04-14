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Abdestsiz Kuran dinlenir mi? Abdest almadan Kuran dinlemek caiz mi?

Ramazan ayında ibadetler hız kazanırken abdestsiz kuran dinlenip dinlenemeyeceği merak ediliyor. Müslümanlar, Abdestsiz Kur'an dinlenir mi? Abdest almadan kuran dinlemek caiz mi? sorularını araştırıyor.

14 Nisan 2021 Çarşamba 20:12
Abdestsiz Kuran dinlenir mi? Abdest almadan Kuran dinlemek caiz mi?
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Ramazan ayının gelmesi ile Müslümanlar ibadetlerine oruç tutarak devam ederken aynı zamanda Kur’an okuma isteyen pek çok kişi de abdestsiz Kur’an dinlenip dinlenmeyeceğini merak etmeye başladı.

Abdestsiz Kuran dinlenir mi?

Abdestsiz kuran dinlemenin herhangi bir sakıncası olmasa da pek çok kişi özellikle Diyanetin yaptığı açıklamaları merak ediyor.

Konu ile ilgili açıklama yapan diyanet açıklamalarında;

Kur’an-ı Kerim’in ezberden veya dinlenmesinde abdest ile ilgili kesin bir hüküm yoktur. Bazı din alimleri ezberden Kur’an okunurken abdest alınması gerektiğini dile getirirken bazı alimler ise Kur’an’ı sadece temiz olanlar okusun demektedir.

Yukarıdaki açıklamalara nazaran toplum arasında Kur’an’a abdestsiz dokunulmayacağı gibi düşünceler oluşmuştur. Kur’an okumak için abdeste gerek olmadığı dile getirilmektedir.

 



Son Güncelleme: 14.04.2021 20:12
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AbdestKuranDinlemekOkumakCaiz Mi
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