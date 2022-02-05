Abdest alırken su yutanın orucu bozulur mu? Oruçla bir kişi abdest alırken su içse hükmü ne olur?

Abdest alırken su yutulduğu zaman oruç bozulur mu? Oruçlu bir kimse abdest sırasında su içerse hükmü ne olur?

Orucun bozulması hususunda hata; abdest alınırken ağız çalkalandığı sırada istemsiz bir şekilde boğaza su kaçması öneğinde olduğu gibi, orucu bozan eylemlerin orucu bozmak maksadı ile yapılmamasıyla oluşmasından ötürüdür. Orucu bozan eylemin yanlışlıkla gerçekleştirilmesi orucu bozar ve sadece kaza yapmak gerekir. Yanlışlıkla boğaza su kaçması, oruçlu olduğunun hatırlanmadığı bir biçimde olursa, unutarak yapılmış hükmünü alır ve oruç bozulmaz.

Bir sahabî Resûlullah’a (s.a.s.), “Ey Allah’ın Resulü! Oruçlu olduğumu unutarak yiyip içtim. Orucum bozuldu mu?” diye sorduğunda; Resûlullah da (s.a.s.), “Hayır bozulmadı, Allah seni yedirip içirdi.” cevabını vermiştir.