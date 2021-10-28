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ABD’de bulaşıkçı olma şartları nelerdir? Türkiye'de yaşayan genç nüfusun büyük çoğunluğu ABD'de bulaşıkçı olmanın şartları araştırıyor

ABD’ye gitmek son zamanlarda her 3 Türk vatandaşından 2’sinin hayali haline geldi. Türkiye’de yaşayan genç nüfusun büyük çoğunluğu ABD’de bulaşıkçı olmanın şartlarını araştırıyor. Peki ABD’de bulaşıkçı olma şartları nelerdir? İşte sorunun cevabı...

28 Ekim 2021 Perşembe 15:21
ABD’de bulaşıkçı olma şartları nelerdir? Türkiye'de yaşayan genç nüfusun büyük çoğunluğu ABD'de bulaşıkçı olmanın şartları araştırıyor
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Türkiye’de yaşanan ekonomik sorunlardan dolayı genç kesim yurt dışına giderek hem ekonomik hem de sosyal anlamda daha iyi yaşam şartlarına sahip olmanın hayalini kuruyor. Hatta bazı gençler var ki ABD’de bulaşıkçı olmanın şartlarının neler olduğunu öğrenmek için arama motorları üzerinden yoğun bir araştırma yapıyor. Peki ABD’de bulaşıkçı olma şartları nelerdir?

ABD’de Bulaşıkçı Olma Şartları Nelerdir?

ABD’ye gitmen isteyen kişiler bulaşıkçılık gibi fazla nitelik gerektirmeyen işleri tercih ediyor. ABD’de en kolay bulunan işlerden birisinin bulaşıkçılık olması sebebiyle Türkiye’deki gençlerden bu mesleğe yoğun şekilde talep gelebiliyor. ABD’de bir bulaşıkçı bir kişi haftalık 40, aylık olarak ise 160 saat çalışıyor. İşletmelerin elemanlarını bu saatlerin üzerinde çalıştırması ise kanunlar tarafından yasaklandı. Bu kişilere çalıştıkları saat başına ortalama 15-20 dolar arasında bir ücret ödeniyor.

Bulaşıkçıların aylık geliri ise 3000 doların üzerine çıkabiliyor. Her ne kadar bu miktar Türkiye’deki asgari ücrete yakın gözükse de ülkedeki alım gücü sebebiyle 3000 dolar ile ABD’de geçinmek oldukça kolay olabiliyor.

Türkiye veya farklı bir ülkeden ABD’ye bulaşıkçı olarak gitmek isteyen kişilerin ilk olarak yasal bir çalışma iznine sahip olması gerekiyor. Çalışma izni olmayan kişiler bulaşıkçılık, garsonluk gibi kolay meslekleri bile yapamıyor. 1 yıl boyunca bulaşıkçı olarak çalışan bir kişi zam alma hakkına sahip oluyor. 


Son Güncelleme: 28.10.2021 15:21
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