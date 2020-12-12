ABD Türkiye CAATSA'da hangi yaptırım maddeleri bulunuyor?

ABD, Türkiye’ye yaptırımlar uygulamak üzere hazırlanıyor. Türkiye Rusya Devleti'nden S-400 füze savunma sistemi satın almasının üzerine sinirlenen ABD yönetimi kısaca CAATSA olarak bilinen “Amerika’nın Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Yasası” doğrultusunda Türkiye için yaptırımlar uygulayacağını söyledi.

Seta ( Siyaset Ekonomi ve Toplum Araştırmaları) Lideri Prof. Dr. Burhanettin Duran A Haber’de ki Memleket Meselesi Programında yaptığı yorumlara göre şu ifadeleri kullandı:

“Batı ittifakından Türkiye'ye yönelik bir çifte yaptırım ihtimaliyle karşı karşıyaydık fakat her ikisi açısından da gidişatın ben beklenenden daha iyi olduğu görüşündeyim. Çünkü Trump'ın zaten Türkiye'nin S-400'lerin Rusya'dan alınması ile alakalı görüşlerini biliyoruz."

CAATSA’DA BULUNAN YAPTIRIMLAR

Burhanettin Duran konuşmasında, Türkiye’ye Patriot füzelerinin verilmemesi konusunda Obama yönetimini haksız bulduğu için Trump’ın S-400 meselesinin büyümesini çok istemediğini dile getirdi. Prof. Dr. Duran Türkiye’nin S-400 meselesi için ortak bir komite kurup meseleyi NATO’ya zarar vermeyecek şekilde yönetmek istediğini ancak bu seçeneğin büyük olasılıkla kabul görmeyeceğini dile getirdi.

CAATSA’ya göre Ameri Birleşik Devletleri Başkanı’nın yaptırım kalemlerinden (12 yaptırım bulunmakta) en az beşini seçmesi gerektiği biliniyor. Bu yaptırımlardan bir kaçı Türkiye ekonomisini oldukça etkileyecek şekilde. Bazı yaptırımlar ise sadece kişileri ve kurumları hedef alacak şekilde.

12 YAPTIRIM ŞEKLİ

Yaptırım kapsamına alınan kişi ve kurumlara ABD İhracat-İthalat Bankaları kredi desteği verilmemesi için yaptırım

ABD’nin mal ve hizmet ihracatını durdurması,

ABD mali kurumlarından büyük miktarda kredi tedarik edilememesi. 12 aylık bir süre içinde toplamı 10 milyon doları bulan kredilerin tedarik edilmesinin yasaklanması,

Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu (IMF) gibi uluslararası mali kurumlardan kredilerin kullanımını engellemek

ABD hükümeti fonlarına sahip olan ya da ABD’nin doğrudan iş yaptığı mali kurumlara yaptırım uygulanması,

Yaptırım doğrultusunda alınan kişi ve kurumlarla ABD mal ve hizmetlerine ilişkin sözleşme yapılmaması,

Döviz üzerinden işlem yapılmasının yasaklanması,

ABD’nin yetki alanına giren banka ödemeleri ve para transferlerinin yaptırım kapsamına alınması,

Yaptırım doğrultusunda alınan kişilerin ya da kurumların ABD topraklarında gayrimenkul edinmesiyle ilgili işlemlerin yasaklanması,

ABD’deki kişi ve kurumların yaptırım uygulanan kişilere ve kurumlarla sermaye veya borç alışverişi ya da yatırım yapmasının yasaklanması,

Yaptırım doğrultusunda alınan kişilerle ya da kurumlarla bağlantılı kurumsal yetkililere vize yasağı getirilmesi,

Yaptırım doğrultusunda alınan kişilerin ya da kurumların üst düzey görevlilerine yaptırım uygulanması.

Yaptırımlardan beşinin uygulanacağı öngörülüyor.

Türkiye’nin Rusya Devleti’nden S-400 füzesi alması üzerine ABD’nin “Amerika’nın Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Yasası’ olarak bilinen CAATSA yaptırımları Türkiye’ye 12 yaptırım içinden en az 5’i olacak şekilde uygulanacak.