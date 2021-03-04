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ABD Silahlı Kuvvetlerinin tarihçesi ve rütbeleri nasıldır? Amerika Birleşik Devletleri'nde ordu rütbeleri!

21. yüzyılın en güçlü ordularından birisi olarak gösterilen ABD Silahlı Kuvvetleri, çoğu kişi tarafından merak edilmekte. Peki ABD Silahlı Kuvvetlerinin tarihçesi ve rütbeleri nasıldır? Cevabına haberimizin devamından ulaşabilirsiniz.

04 Mart 2021 Perşembe 13:04
ABD Silahlı Kuvvetlerinin tarihçesi ve rütbeleri nasıldır? Amerika Birleşik Devletleri'nde ordu rütbeleri!
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ABD Savaş Kuvvetleri düzenli bir şekilde ilk defa Kıta Ordusu ismi ile Büyük Britanya’ya karşı yapılan Bağımsızlık Savaşı’nda ortaya çıkmıştır. 14 Haziran 1775’te İki Kıta Kongresi kurmuştur. 14 Haziran 1775 tarihi ABD Silahlı Kuvvetleri’nin kurulma tarihi olarak kabul ediliyor.

1787 Anayasası’ndan sonra Kara Kuvvetleri denetimi devlet başkanına verildi. 1789 yılında Kara Kuvvetleri’nin yönetimi için sivil Savaş Dairesi kuruldu.

23 Kasım 1783 yılında Kıta Ordusu’nun dağıtılması ile siyasi ve ekonomik şartlar da göz önünde bulundurularak bazı dönemler asker sayısı artırılmış, bazı dönemler ise azaltılmıştır. 1973 yılında alınan yeni kararlar sonrasında ise Kara Kuvvetleri gönüllü askerlerden oluşmaya başlamıştır.

Kara Kuvvetleri Dairesi, ABD Savunma Bakanlığı’na bağlı askeri bir bölüm şeklinde örgütlenmeye başlamıştır. Bu örgütlenmenin başında ise Kara Kuvvetleri Müsteşarı bulunmaktadır. Yardımcı bağlı kurul olan Kara Kuvvetleri Kurmay Heyeti ise onların danışmanlığı ile yardımcılığını yapmaktadır.

Sanayi Devrimi’nin karmaşık olan hızına özellikle 1850’li yıllardan sonra yaşanan dönemlerde ayak  uydurmakta zorluk yaşayan Büyük Britanya’nın siyasi ile ekonomik otoritesi 1. Küreselleşme dalgasının yaşanmış olduğu 1879 ile 1914 yılları arasında sarsılmaya başlamıştır. Bu durumdan sonra dünyadaki devletler arasında bir otorite boşluğu oluşmaya başladı. Oluşan otorite boşluğunu dolduran iki ülke ise ABD ile Almanya olmuştur.

Yüzyılın en fazla güçlenen ordusu olan ABD ordusu, 21. Yüzyılın da en güçlü olan orduları içinde yer alıyor.

Amerika Birleşik Devletleri Silahlı Kuvvetleri kuvvet sınıflandırılması

ABD ordusuna bağlı askeri kuvvetlerde sınıflandırma şöyledir;

  • Kara Kuvvetleri
  • Hava Kuvvetleri
  • Deniz Kuvvetleri
  • Sahil Güvenlik
  • Deniz Kolordu

Amerika Birleşik Devletleri askeri rütbe sıralaması

ABD’de en düşük olan rütbeden başlayarak yukarıya doğru rütbe sıralaması şöyledir;

Private First Class (Özel Birinci Sınıf) PFC

Special (Özel) SPC

Corporal (Onbaşı) Cpl

Sergeant (Çavuş) Sgt

Staff sergeant (Kıdemli Başçavuş) SSgt

Platoon Sergeant (Müfreze Çavuş) PSgt

First Sergeant (Birinci Çavuş) E-7

Sergeant Major (Başçavuş Çavuş) SgtMaj

Sergeant SV (Başçavuş S.V.)

Warrant Officer First Class (Varant Memuru Birinci Sınıf)

Senior Warrant Officer, Second Class (Kıdemli Varant Memuru, İkinci Sınıf)

Senior Warrant Officer, Third Class (Kıdemli Varant Memuru, Üçüncü Sınıf)

Senior Official, Fourth Grade (Kıdemli yetki memuru, dördüncü sınıf)

Second Lieutenant (Teğmen) 2LT

First Lieutenant (Üsteğmen) 1LT

Captain (Kaptan) CPT

Major (Majör) MAJ

Lieutenant Colonel (Yarbay) LTC

Colonel (Albay) COL

Brigadier General (Tuğgeneral) BG

Major General (Tümgeneral) MG

Lieutenant General (Korgeneral) LTG

Genel (Genel) GEN

General of the Army (Ordu Generali) GA



Son Güncelleme: 04.03.2021 13:04
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ABDAskeriRütbeSıralaması
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