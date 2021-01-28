A2 sınıfı ehliyet nasıl alınır? A2 sınıfı ehliyet hangi araçlarda geçerlidir?

Motosiklet tutkunu olan gençlerin özellikle delikanlıların A2 sınıfı ehliyete ihtiyaçları var. A2 sınıfı ehliyet aldıkları takdirde aynı zamanda A1 ve M sınıfı ehliyetleri de almış sayılırlar.

Motosikletin yanında A1 ve M sınıfı ehliyetle kullanılan motorlu taşıtları da kullanma hakkına sahip olurlar.

Özellikle motosiklet için ehliyet almak isteyen kişiler yazımızın devamında A2 sınıfı ehliyeti nasıl ve hangi koşullarda alabileceklerini öğrenebilirler.

A2 sınıfı ehliyetin tanımı

11-34 kw arasında motor gücüne sahip araçlar için A2 sınıfı ehliyete ihtiyaç vardır. Bu motosikletlerin güçünün ağırlığa oranı %02’yi geçmemelidir.

Yaşı tutan kişiler ehliyet kursuna kayıt olmalı ve gerekli eğitimi aldıktan sonra sertifikalarını alırlar. Sertifikanın üzerinden 2 yıl geçmeden ehliyetlerini almaları gerekmektedir.

2 yıllık süre içerisinde sertifikasıyla birlikte ehliyetini almayan kişilerin sertifikalarının geçerlilik süresi sona erer. 2 yıllık süre sona erdiğinde kişi ehliyet almamış ise tekrar ehliyet sınavına girmek zorunda kalır.

Diğer ehliyet sınıflarında olduğu gibi A2 sınıfı ehliyetin de geçerlilik süresi bulunmaktadır. 10 yıllık geçerlilik süresi sona erdikten sonra kişiler yetkili yere giderek ehliyetini yenilemek zorundadır.

A2 sınıfı ehliyet nasıl alınır?

A2 sınıfı ehliyeti alabilmek için 3 şart gerekmektedir. Ehliyeti alacak kişi 18 yaşını doldurmuş olmak zorundadır. 18 yaşını doldurmayan kişilerin ehliyet için başvuru yapması mümkün değildir. Ehliyet kursuna yazılan kişiler sınavları başarı ile geçmeli ve ehliyet sertifikasını almalıdır. Sertifikasını alan kişilerin önünde tek bir şey kalır. Ehliyet sınavını da geçerlerse A2 sınıfı ehliyet almaya hak kazanırlar. Artık A2 sınıfı ehliyetin geçerli olduğu motosikletleri kullanabilirler. A1 ve M sınıfı ehliyetin geçerli olduğu motosikletleri de kullanmaya hak kazanırlar.

A1 sınıfı ehliyetin tanımı

Silindir hacmi 125 cm küp olan, gücünün ağırlığa oranı 0.2 veya altında olan ve 11 kilovat iki tekerlekli motosikletleri kapsar.

A2 sınıfı ehliyet alan kişilerin A1 sınıfının kapsadığı motosikleri kullanma imkanı vardır.

M sınıfı ehliyetin tanımı

Motorlu bisiklet yani diğer adıyla MOPED olarak bilinen aracı kullanmak için M sınıfı ehliyete sahip olmak gerekmektedir. Azami hızı 45 km’yi geçmeyen, en fazla 4 kilovat olan ve 50 metreküp silindir hacmine sahip motorlu araçları kullanabilirler.

A2 sınıfı ehliyete sahip kişiler A1 sınıfı ehliyetin geçerli olduğu araçları kullanabildikleri gibi M sınıfı ehliyetin geçerli olduğu araçları da kullanabilirler.

A2 sınıfı ehliyeti almak için neler gereklidir?

A2 sınıfı ehliyet almak isteyen kişilerin 18 yaşını doldurmuş olması gerekir.

Ehliyet kursuna kayıt yaptırıldıkdan sonra toplamda 34 saatlik teori ders alırlar. 34 saatlik dersin 16 saatinde Trafik ve Çevre, 8 saatlik kısmında İlkyardım, 6 saat boyunca Araç Tekniği ve son olarak 4 saatlik Trafik Adabı dersine girerler.

Teori dersleri bittikten sonra yazılı sınava girilir. Geçerli not olan kişiler uygulamalı ders almaya hak kazanırlar.

Direksiyon eğitiminde 11-32 kw’lık motosiklet kullanmayı öğrenirler. Trafiğin seyrek olduğu eğitim yerinde 2 saat direksiyon eğitimi alırlar. Akan trafikte ise 12 saatlik eğitime tabii tutulurlar.

Hangi belgelerle A2 sınıfı ehliyet alınır?

Ehliyet kursuna yazılmak için kurs bazı belgeler talep eder. T.C kimlik numarasını, aile hekimi onaylı “Sürücü olabilir” belgesini, E-Devlet üzerinden alınabilen sabıka kaydını, 6 aydan ileri tarihli olmamak kaydıyla 2 tane biyometrik fotoğrafı ve farklı sınıftan sürücü belgesi almak isteyen adayların zaten olan sürücü belgelerinin fotokopisini vermeleri gereklidir.

A2 sınıfı ehliyet almak için sağlık raporu nasıl alınır?

Ehliyet sahibi olmak isteyen kişilerin aile hekimi onaylı sağlık raporu almaları gerekmektedir. Sağlık ocaklarından da sağlık raporu alabilirler. Üniversitelere ve bakanlıklara bağlı sağlı tesislerinden, sağlık ocaklarından, özel hastane ve tıp merkezlerinden, özel polikliniklerden ve özel muayanelerden sağlık raporu alma imkanları vardır.

Ehliyet kursu fiyatları ne kadar?

Ehliyet kurslarının fiyatları kursun yerine ve kursa göre değişmekle beraber ortlama 1500 TL civarındadır. Buna ek olarak ehliyet sınavı için 220 TL giriş ücreti ödenir. Ödenmesi gereken 486 TL’lik harç bedelinin de eklenmesiyle birlikte toplam 2206 TL’lik bir ücret ortaya çıkmaktadır. Bazı kurslar dönem dönem indirim yapabilmektedir. Ehliyet almak isteyen kişilerin bu dönemleri ve farklı kursları takip etmesi gerekebilir.

Ehliyet randevusu intenet üzerinden alınabilir mi?

Eskiden ehliyet almak isteyen kişiler sonu gelmeyen sıralar beklemekteydi.

Gelişen teknolojiyle birlikte intenet üzerinden kolay bir şekilde ehliyet almak mümkün. İntenetin yanı sıra ALO 199 Vatandaş Etkileşim Merkezi’ne telefon edilerek de randevu alınabilir.

Bu linke tıklayarak E-Devlet üzerinden kolaylıkla randevu oluşturabilirsiniz.

https://www.turkiye.gov.tr/nvi-surucu-belgesi-basvuru-randevusu

T.C. kimlik numaranızı ve daha önceden oluşturduğunu E-Devlet şifreniz ile sisteme giriş yapabilirsiniz. E-Devlet şifrenizi bilmiyorsanız veya şifrenizi unuttuysanız elektronik imza ya da mobil imza gibi yöntemlerle de sisteme giriş yapabilirsiniz.

Ekranda açılan sayfada sizlere yöneltilen soruları eksiksiz ve doğru bir şekilde tamamladıktan sonra randevunuzu oluşturabilirsiniz.

A2 sınıfı ehliyete sahip kişiler hangi araçları kullanabilir?

Daha önce de bahsettiğimiz gibi 18 yaşını doldurmuş kişiler A2 sınıfı ehliyete sahip olabilirler. Ehliyete başarıyla sahip olan kişiler 12 kw/16hp ile 35 kw/47hp aralığında bulunan motosikletleri kullanabilme yetkisine sahip olurlar. A2 kapsamındaki motosikletlerin haricinde M motorlu bisiklet yanş MOPED veya A1 sınıfı ehliyetin kullanabileceği motosikletleri de kullanabilirler.

Kaç CC’de A2 ehliyet geçerlidir?

600 cc’yi geçmeyen motosikleri kullanabilmek için A2 sınıfı ehliyete ihtiyaç vardır. 36 kw veya 600 cc’yi geçmeyen motosiklerde A2 sınıfı ehliyet geçerlidir.