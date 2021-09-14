A101'in 16 Eylül aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünler var? A101, 16 Eylül'de vatandaşları yeniden mutlu edecek

Her hafta yayınladığı aktüel ürünler kataloglarıyla Türkiye’nin en çok tercih edilen süpermarket zincirlerinden birisi olmasının boşa olmadığını kanıtlayan A101, 16 Eylül 2021 Perşembe günü satışa sunulacak olan aktüel ürünler kataloğunu yayınladı.Katalogda yer alan ürünlerin neler olduğunu merak eden vatandaşlar intenet üzerinden bu sorunun yanıtını öğrenmeye çalışıyor. Peki A101’in 16 Eylül aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünler var?

A101’in 16 Eylül Aktüel Ürünler Kataloğunda Hangi Ürünler Var?

Kaliteli ve hesaplı alışverişin adresi A101, 16 Eylül 2021 Perşembe gününde satışa sunulacak ürünleri yayınladı. Vatandaşlar ise bu ürünlerin hangileri olduğunu merak etmeye başladı. A101'in 16 Eylül aktüel ürünler kataloğunda yine birbirinden çeşitli, kaliteli ve hesaplı ürünlerin yer alacağı haberi vatandaşların heyecanlanmasına neden oldu.İşte 16 Eylül 2021 Perşembe gününde A101 raflarında olacak olan ürünler:

- Toshiba 65UL2163DT / 65UL2063DT 65” Ultra HD Smart TV: 6,299 TL

- Toshiba 50UL2163DT / 50UL2063DT 50” Ultra HD Smart TV: 3,899 TL

- Mercusys Kablosuz Ağ Genişletici: 89,95 TL

- Piranha Kablosuz Klavye: 49,95 TL

- Piranha Smart TV Akıllı Kumanda: 59,95 TL

- Philips Micro USB Şarj Kablosu: 12,95 TL

- Philips TYPE – C Şarj Kablosu: 12,95 TL

- Philips 10,000 Mah Powerbank: 69,95 TL

- Piranha Karaoke Mikrofon: 57,95 TL

- Piranha Akıllı Bileklik: 59,95 TL

- Reeder P13 Blue Plus 64 GB Cep Telefonu: 1,599 TL

- SEG SNF 4500 / NF 463 No Frost Buzdolabı: 2,899 TL

- SEG Mekanik Silindirik Termosifon 65 L: 999 TL

- Regal RGL 90 BT / BT 1001 Büro Tipi Buzdolabı: 859 TL

- Samsung MS23F300EEW / TR Mikrodalga Fırın: 649 TL

- Singer M1605 Dikiş Makinesi: 649 TL

- Arzum AR695 Peta Seramik Tabanlı Ütü: 189 TL

- Arzum AR1111 Starry El Blender Seti: 219 TL

- Schaffer Tea Steel Çelik Çay Makinesi: 299 TL

- Schafer Vakum Dik Süpürge: 249 TL

- Flavel FLV 120KT Tiftik Temizleyici: 49,95 TL

- Erinöz Yatarlı 3 Kişilik Salıncak. 1,999 TL

- Rattan Görünümlü Cam Tablalı Masa + 4 Sandalye Seti: 1,399 TL

- Askılı Salıncak: 1,499 TL

- Metal Oturma Grubu: 1,999 TL

- Dik Duruş Korsesi: 29,95 TL

- Mini Masaj Aleti: 9,95 TL

- Energizer Alkaline Power Kalem Pil 4’ Lü: 11,95 TL

- Energizer Alkaline Power İnce Pil 4’ Lü: 11,95 TL

- Mermer Desenli Yer Sofrası. 69,95 TL

- Mermer Desenli Katlanır Masa: 109 TL

- Paşabahçe Dondurmalık 2’ Li. 6,95 TL

- Paşabahçe Ayaklı Cam Meyvelik: 19,95 TL

- Luminarc Buzdolabı Sürahisi: 19,95 TL

- Sinbo French Press: 18,50 TL

- Simax Borosilikat Demlik: 29,95 TL

- Lisanslı Ve Desenli Bardak: 2,50 TL

- Lisanslı Cam Kupa: 4,95 TL

- Ahşap Uçlu Metal Servis Gereçleri: 14,95 TL

- Deco Trend Saklama Kabı: 12,50 TL

- Cam Kuru Kavanoz: 13,50 TL

- Pompalı Termos: 75 TL

- Kesim Matı / Kaşıklık / Sepet. 4,95 TL

- 9 Parça Tencere Seti: 399,95 TL

- Hascevher Ezme Granit Kanıyarık Tenceresi. 95 TL

- Hascevher Ezme Granit Tencere: 95 TL

- Hascevher Ezme Granit Tava: 49,95 TL

- Hascevher 6 Parça Tencere Seti: 159 TL

- Skechers Bay / Bayan Ayakkabı Çeşitleri: 429 TL

- Jwin CG – 3801 38” Klasik Gitar. 249,95 TL

- Benim Gezegenim Kitap Serisi: 4,95 TL

- Jwin Mızıka: 19,95 TL

- Jwin Ahşap El Davulu: 11,95 TL

- Jwin Ahşap Saplı Zil. 14,95 TL

- Smart Oyuncak Fırın / Çamaşır Makinesi. 17,95 TL

- Cars Oyuncak Cars Karakter Arabalar: 9,95 TL

- Kadife Kaymaz Salon Halısı 6 M2: 169 TL

- Kadife Kaymaz Salon Halısı 4 M2: 119 TL

- Güneşlik 250 X 210 Cm: 39,95 TL

- Örme Runner: 5,95 TL

- Kız / Erkek Çocuk Pijama Takımı: 24,95 TL

- Doremi Kız Çocuk Külotlu Çorap: 5,95 TL

- Benim’ O Beyaz Çikolata Kaplı Marshmallowlu Bisküvi 3’ Lü: 5,95 TL

- Bidolu Kurabiye Parçacıklı Gofret: 3,75 TL

- Ülker Çokoprens Kakaolu Fındık Kremalı Midi Bisküvi 10’ Lu: 3,95 TL

- Burçak Tuzlu Bisküvi (Zeytinli, Çörek Otlu): 2,50 TL

- Nestle Sticks Çikolata 12’ Li: 13,95 TL

- Peyman Bahçeden Fındıklı Bar: 1,95 TL

- Peyman Bahçeden Antep Fıstıklı Bar: 3,95 TL

- Eti Canga Gold Yer Fıstıklı Karamelli Nuga Bar: 2,95 TL

- Omo Konsantre Toz Deterjan 7,5 Kg: 48,90 TL

- Bioblas Şampuan 1000 Ml: 24,95 TL

- Sleepy Sensitive Islak Bebek Havlusu 3’ Lü. 12,95 TL

- Rexona Stick Deodorant 40 Ml / 50 Ml: 16,90 TL

- Zeo Soğuk Sıkım Zeytinyağı 500 Ml: 22,95 TL

- Indomie Noodle Paket 10’ Lu (Köri, Tavuk): 15,75 TL

- Balık Dünyası Dondurulmuş Temizlenmiş Alabalık: 19,90 TL

- Pınar Lezzet Keyfi Dana Uzun Sosis: 11,25 TL

- Ekici Tel Peyniri: 14,95 TL

- Eker Probiyotik Yoğurt: 4,75 TL

- Nusspo Kremalı Bisküvi: 13,95 TL

- Dimes Milkshake 310 Ml: 4,45 TL

- Tadım Kabak Çekirdeği: 14,50 TL

- Pringles Original Patates Cipsi: 6,95 TL