İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
24 Kasım vaka tablosu açıklandı! Son 24 saat içinde hastaneye yatan kişi sayısı 7 bin 381 oldu
Son Dakika
24 Kasım vaka tablosu açıklandı!...
Demet Özdemir'in paylaşımı sosyal medyada çok konuşuldu
Son Dakika
Demet Özdemir'in paylaşımı sosyal medyada...
Huawei, alt markası Honor'u 15.2 milyar dolara resmen sattı
Huawei, alt markası Honor'u 15.2...
En güzel 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajları ve resimli güzel sözler
Son Dakika
En güzel 24 Kasım Öğretmenler...

A101'de satılan SEG çamaşır makinesi nasıl, alınır mı? kullanıcı yorumları

24 Kasım 2020 tarihli A101'de satılan SEG çamaşır makinesi nasıl, alınır mı? kullanıcı yorumları haberine dair güncel gelişmeleri merak ediyorsanız, siz de hemen şimdi Kasım 24 Salı günü yayınladığımız haberimizi okuyabilirsiniz.

24 Kasım 2020 Salı 21:27
A101'de satılan SEG çamaşır makinesi nasıl, alınır mı? kullanıcı yorumları
Takip Et:

A101 aktüel ürünler kampanyası kapsamında çok sayıda ürünü indirimli fiyata satışa sundu. Bu ürünlerin arasında SEG SCM 9100 çamaşır makinesi de yer alıyor. A101 söz konusu çamaşır makine 1599 TL’den satışa çıkardı.

SEG markası Vestel’in alt markası olarak ülkemizde hizmet vermektedir. Cihazın online satışta 2000 mağaza satışı olarak 2300 TL fiyatı olduğu görülüyor. A101 cihazı 1599 TL’den satışa sundu. Vatandaşlar A101’in uygun fiyata satışa sunduğu çamaşır makinesi hakkında kullanıcı yorumlarını araştırmaya başladı.


A101’den SEG çamaşır makinesi alınır mı?

A101 marketlerinde çok sayıda ürün satışa sunuluyor. Bu ürünler içerisinde en sorunsuzu beyaz eşyalardır. Ürünü A101’den satın alsanız da ürünü Vestel yetkilileri size getiriyor. Yani üründe bir sorun olması halinde Vestel yetkilileriyle iletişime geçme şansınız bulunmaktadır.

Öte yandan makinenin 9 kg kapasitesi, 1000 devir sıkma özelliği ve 15 dakikalık hızlı yıkama programı özellikleri oldukça başarılıdır.

Kullanıcılar makinenin 9 kg kapasitesi ve sıkma performansını beğenirken, makinenin çok gürültülü olmadığını da belirtiyor. Bir başka kullanıcı yorumunda ise makinenin hızlı yıkama özelliğinin iyi olması ancak kullanıcıların ortak görüşüne göre makine diğer cihazlara göre biraz daha ses çıkarıyor.



Son Güncelleme: 24.11.2020 21:27
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
SEGA101
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İşçilere polis müdahalesi: 95 gözaltı
İşçilere polis müdahalesi: 95 gözaltı
3 liraya düştüğünü duyan akın etti!
3 liraya düştüğünü duyan akın etti!
Ağrı'da kaçak göçmenleri taşıyan minibüs şarampole devrildi: 17 yaralı
Ağrı'da kaçak göçmenleri taşıyan minibüs şarampole devrildi: 17 yaralı
Kahreden kaza! Özür dilemek için indi, canından oldu
Kahreden kaza! Özür dilemek için indi, canından oldu
Üvey babasını öldüren 15 yaşındaki genç: 'Canıma tak etmişti'
Üvey babasını öldüren 15 yaşındaki genç: 'Canıma tak etmişti'
Yeni Zigana tünelinde iş kazası: 1 ölü
Yeni Zigana tünelinde iş kazası: 1 ölü

Popüler Haberler

Saygı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 6. bölüm fragmanı yayımlandı
Bugün maç var mı, hangi maçlar var? TV 25 Kasım 2020 Çarşamba canlı maç yayın saatleri
Garanti, TEB, Akbank, Ziraat bankası, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz oranları
Apple Teacher nedir, nasıl kullanılır?
Trendyol Efsane indirim günleri ne zaman başlıyor? Trendyol Black friday indirim günleri
Trendyol indirimleri kaç gün, ne kadar sürecek? Trendyol'da İndirimleri devam ediyor!
İşKur engelli ve eski hükümlüler için proje başvuruları başladı
Instagram şifre yenileme bağlantısı neden gelmez?
Football Manager FM 2021 Türkiye satış fiyatı
2020 KPSS Önlisans ve Ortaöğretim sınav sonuçları ne zaman açıklanır?
Zalim İstanbul 28. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Şeniz, Nedim'e savaş açıyor!
Ziraat Bankası hesap açmak için gerekli belgeler nelerdir? Ziraat Bankası hesap açma seçenekleri
Heyet raporu nereden ve nasıl alınır? Tam Teşekküllü sağlık heyet raporu işlemleri
Yoksulluk sınırındakilere 5 bin TL destek için kanun teklifi
2020 Şubat kira artış oranı ne kadar oldu? Şubat 2020 kira artış oranı ve kira hesaplama örneği
Masumlar Apartmanı Safiye'nin hastalığı ne? Neden sürekli temizlik yapıyor? Obsesif kompulsif bozukluk hastalığının tedavisi nasıldır?
Cep telefonu ile HES kodu nasıl alınır? 2020 HES kodu alma yöntemleri
2021 Survivor yarışmacıları kimler olacak?
İbo Show yeni bölüm fragmanı ve konukları 28 Kasım Cumartesi
Hasarlı araç alımı ve satımı nasıl yapılır?
Hayat Eve Sığar uygulaması Android iOS indirme rehberi

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.