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A101'de satılan SEG çamaşır makinesi nasıl, alınır mı?

A101'de satılan SEG çamaşır makinesi nasıl, alınır mı? ile alakalı birçok merak edilen yeni gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor. Biz de 29 Kasım 2020 Pazar tarihli haberimizde A101'de satılan SEG çamaşır makinesi nasıl, alınır mı? konusunda merak edilenleri kaleme aldık. Siz de 29 Kasım 2020 Pazar tarihli haberimizi okuyarak güncel bilgileri anında öğrenebilirsiniz.

29 Kasım 2020 Pazar 21:28
A101'de satılan SEG çamaşır makinesi nasıl, alınır mı?
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A101 aktüel ürünler kampanyası kapsamında çok sayıda ürünü indirimli fiyata satışa sundu. Bu ürünlerin arasında SEG SCM 9100 çamaşır makinesi de yer alıyor. A101 söz konusu çamaşır makine 1599 TL’den satışa çıkardı.

SEG markası Vestel’in alt markası olarak ülkemizde hizmet vermektedir. Cihazın online satışta 2000 mağaza satışı olarak 2300 TL fiyatı olduğu görülüyor. A101 cihazı 1599 TL’den satışa sundu. Vatandaşlar A101’in uygun fiyata satışa sunduğu çamaşır makinesi hakkında kullanıcı yorumlarını araştırmaya başladı.

A101’den SEG çamaşır makinesi alınır mı?

A101 marketlerinde çok sayıda ürün satışa sunuluyor. Bu ürünler içerisinde en sorunsuzu beyaz eşyalardır. Ürünü A101’den satın alsanız da ürünü Vestel yetkilileri size getiriyor. Yani üründe bir sorun olması halinde Vestel yetkilileriyle iletişime geçme şansınız bulunmaktadır.

Öte yandan makinenin 9 kg kapasitesi, 1000 devir sıkma özelliği ve 15 dakikalık hızlı yıkama programı özellikleri oldukça başarılıdır.

Kullanıcılar makinenin 9 kg kapasitesi ve sıkma performansını beğenirken, makinenin çok gürültülü olmadığını da belirtiyor. Bir başka kullanıcı yorumunda ise makinenin hızlı yıkama özelliğinin iyi olması ancak kullanıcıların ortak görüşüne göre makine diğer cihazlara göre biraz daha ses çıkarıyor.



Son Güncelleme: 29.11.2020 21:28
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Anahtar Kelimeler:
SEGA101
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