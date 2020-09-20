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A101 ve BİM marketler 19-25 Eylül aktüel ürünler kataloğu yayınlandı!

Türkiye’nin en çok müşterisine sahip olan A101 ve BİM marketler 19-25 Eylül aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Bu hafta da aktüel ürünler kataloğunda birbirinden çeşitli ve kullanışlı ürünler yer alıyor…

20 Eylül 2020 Pazar 20:38
A101 ve BİM marketler 19-25 Eylül aktüel ürünler kataloğu yayınlandı!
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A101 ve BİM marketler Türkiye’nin en çok şube sayısına ve en çok müşterisine sahip olan marketler zincirleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Her hafta düzenli olarak aktüel ürünleri raflarına dizen bu iki market binlerce müşterisinin işine yarayacak nitelikte ürünler satışa sunmaktadır. Her hafta olduğu gibi bu hafta da A101 ve BİM marketler aktüel ürünleri arasında oldukça kullanışlı ürünler bulunuyor. Aşağıdaki kısımda A101 ve BİM marketler 19-25 Eylül arasında satışa sunulacak olan aktüel ürünler yer almaktadır.




Son Güncelleme: 20.09.2020 20:38
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Anahtar Kelimeler:
A101BİMAlışverişMarketAktüel
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