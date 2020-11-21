A101, Şok, Bim, Migros ve Carrefoursa açılış ve kapanış saatleri

Pandemi kapsamında yeni tedbirler alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kabine toplantısının ardından yeni tedbirleri açıkladı. Erdoğan’ın açıkladığı yeni tedbirler İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı genelgeyle detaylı şekilde duyuruldu. Yayınlanan genelge hafta sonu sokağa çıkma yasağı da yer aldı.

Bim, A101, Şok, Migros ve Carrefoursa mesai saatleri

Alınan yeni tedbirler kapsamında uygulanacak olan sokağa çıkma yasağının ardındanvegibi marketlerin çalışma saatleri gündeme getirildi.

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı sabah saat 10:00 ile akşam saat 20:00 saatleri dışında uygulanacak. Alışveriş ve tedarik zincirinde bulunana marketlerde bu saatler içerisinde hizmet verecek. Buna göre Bim, Şok, A101 gibi diğer tüm marketler saat 10:00 ile akşam 20:00 arasında hizmet verecek. Hafta sonu belirtilen saatlere göre marketlerin uyguladığı mesai saatleri hafta içerisinde de devam edecek. Buna göre marketler hafta içinde veya sonunda saat 10:00 ile 20:00 arasına açık olacak.

Vatandaşların sorun yaşamaları adına belirtilen saatlerde ihtiyaçlarını almaları ve yasak sırasında dışarda olmamaları istendi. Belirtilen saatlerde dışarı çıkabilecek yani yasaktan muaf olan kişiler yayınlanan genelgede belirtildi.