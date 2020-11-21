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A101, Şok, Bim, Migros ve Carrefoursa açılış ve kapanış saatleri

Koronavirüs salgınına karşı alınan yeni tedbirler kapsamında sokağa çıkma yasağı getirildi. Söz konusu yasağın ardından vatandaşlar A101, Şok, Bim, Migros ve Carrefoursa açılış kapanış saatlerini araştırmaya başladı.

21 Kasım 2020 Cumartesi 16:15
A101, Şok, Bim, Migros ve Carrefoursa açılış ve kapanış saatleri
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Pandemi kapsamında yeni tedbirler alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kabine toplantısının ardından yeni tedbirleri açıkladı. Erdoğan’ın açıkladığı yeni tedbirler İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı genelgeyle detaylı şekilde duyuruldu. Yayınlanan genelge hafta sonu sokağa çıkma yasağı da yer aldı.


Alınan yeni tedbirler kapsamında uygulanacak olan sokağa çıkma yasağının ardından Bim, A101 ve Şok gibi marketlerin çalışma saatleri gündeme getirildi.  

Bim, A101, Şok, Migros ve Carrefoursa mesai saatleri

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı sabah saat 10:00 ile akşam saat 20:00 saatleri dışında uygulanacak. Alışveriş ve tedarik zincirinde bulunana marketlerde bu saatler içerisinde hizmet verecek. Buna göre Bim, Şok, A101 gibi diğer tüm marketler saat 10:00 ile akşam 20:00 arasında hizmet verecek. Hafta sonu belirtilen saatlere göre marketlerin uyguladığı mesai saatleri hafta içerisinde de devam edecek. Buna göre marketler hafta içinde veya sonunda saat 10:00 ile 20:00 arasına açık olacak.

Vatandaşların sorun yaşamaları adına belirtilen saatlerde ihtiyaçlarını almaları ve yasak sırasında dışarda olmamaları istendi. Belirtilen saatlerde dışarı çıkabilecek yani yasaktan muaf olan kişiler yayınlanan genelgede belirtildi.



Son Güncelleme: 21.11.2020 16:15
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Anahtar Kelimeler:
BİMşokA101
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