İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Hükumetten kurumlar vergisine ciro düzenlemesi ve indirim!
Hükumetten kurumlar vergisine ciro düzenlemesi...
Ermenistan, Azerbaycan'daki okula bombalı saldırı düzenledi! 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
Ermenistan, Azerbaycan'daki okula bombalı saldırı...
Yeni doğalgaz rezervi Türkiye'nin doğalgaz ihtiyacının yüzde 30'unu karşılayacak
Yeni doğalgaz rezervi Türkiye'nin doğalgaz...
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile yeni koronavirüs genelgesi
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile yeni...

A101 SEG çamaşır makinesi özellikleri ve kullanıcı yorumları

A101 aktüel ürünler kampanyasıyla SEG çamaşır makinesini satışa sundu. Kampanya kapsamında makine 1599 TL’den satışa çıkarıldı. Vatandaşlar A101 SEG çamaşır makinesi alınır mı ve kullanıcı yorumlarını araştırmaya başladı.

15 Ekim 2020 Perşembe 21:23
A101 SEG çamaşır makinesi özellikleri ve kullanıcı yorumları
Takip Et:

A101 aktüel ürünler kampanyası kapsamında çok sayıda ürünü indirimli fiyata satışa sundu. Bu ürünlerin arasında SEG SCM 9100 çamaşır makinesi de yer alıyor. A101 söz konusu çamaşır makine 1599 TL’den satışa çıkardı.

SEG markası Vestel’in alt markası olarak ülkemizde hizmet vermektedir. Cihazın online satışta 2000 mağaza satışı olarak 2300 TL fiyatı olduğu görülüyor. A101 cihazı 1599 TL’den satışa sundu. Vatandaşlar A101’in uygun fiyata satışa sunduğu çamaşır makinesi hakkında kullanıcı yorumlarını araştırmaya başladı.


A101’den SEG çamaşır makinesi alınır mı?

A101 marketlerinde çok sayıda ürün satışa sunuluyor. Bu ürünler içerisinde en sorunsuzu beyaz eşyalardır. Ürünü A101’den satın alsanız da ürünü Vestel yetkilileri size getiriyor. Yani üründe bir sorun olması halinde Vestel yetkilileriyle iletişime geçme şansınız bulunmaktadır.

Öte yandan makinenin 9 kg kapasitesi, 1000 devir sıkma özelliği ve 15 dakikalık hızlı yıkama programı özellikleri oldukça başarılıdır.

Kullanıcılar makinenin 9 kg kapasitesi ve sıkma performansını beğenirken, makinenin çok gürültülü olmadığını da belirtiyor. Bir başka kullanıcı yorumunda ise makinenin hızlı yıkama özelliğinin iyi olması ancak kullanıcıların ortak görüşüne göre makine diğer cihazlara göre biraz daha ses çıkarıyor.



Son Güncelleme: 15.10.2020 21:23
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
A101SEG
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Salça kazanı yüzünden oğlunu öldüren babadan 'pes' dedirten savunma:
Salça kazanı yüzünden oğlunu öldüren babadan 'pes' dedirten savunma: "Ben bunları hak etmedim"
Ümraniye'de baca araçların üzerine düştü; Genç doktor ölümden döndü
Ümraniye'de baca araçların üzerine düştü; Genç doktor ölümden döndü
Muhtar, evinde interneti olmayan öğrenciler için köye sınırsız internet bağlattı
Muhtar, evinde interneti olmayan öğrenciler için köye sınırsız internet bağlattı
Rize'de inanılmaz olay!
Rize'de inanılmaz olay!
Bisiklet sporcusu Zeynep Aslan feci şekilde can verdi
Bisiklet sporcusu Zeynep Aslan feci şekilde can verdi
Kayseri'de 50 yaşındaki adam kendisi asarak intihar etti
Kayseri'de 50 yaşındaki adam kendisi asarak intihar etti

Popüler Haberler

Kuveyt Türk'ten kredi kartı almak isteyen kişiler başvuruyu nereden yapacaklar? Başvuru şartları neler?
Star TV Ev ödüllü yarışma Yeni Bir Ev yarışmaformatı ne? Yarışmaya nasıl başvuru yapılır?
A101 SEG çamaşır makinesi özellikleri ve kullanıcı yorumları
Öğretmen alan değişikliği atama başvuruları ne zaman başlayacak? MEB 2020 öğretmenler alan değişikliği başvuru formu
Uygun şartlarda taşıt kredisi veren bankalar hangileridir?
İlk emekli maaşı kaç günlük ödenir? 2020 Emekli maaşı ne zaman verilir?
Kırmızı Oda dizisindeki Tuna karakteri Kimdir? Gülçin Kültür Şahin dizideki rolü ve hayatı
Kırmızı Oda dizisi Hüseyin kimdir? Baran Can Eraslan kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Kırmızı Oda Akif kimdir? Gerçek adı nedir? Deniz Hamzaoğlu hakkında bilgiler
Torun bakım maaşı alabilmek için sağlanması gereken şartlar nelerdir? 2020
Polis memurlarına taltif ödemesi yapılacak iddiaları gündemde. 1 taltif bedeli ne kadar?
2019 -2020 sezonu yeni diziler nerede çekiliyor? Hangi dizi nerede çekiliyor?
Hercai yeni bölümler ne zaman başlayacak? Hercai 3. sezon olacak mı?
Çok Güzel Hareketler 2 bitti mi? ÇGHB 2 sezon finali ne zaman? Yeni sezon ne zaman başlayacak?
Bir Zamanlar Çukurova Sabahattin ve Jülide diziden ayrıldı mı, neden yoklar?
Mucize Doktor dizisi Beyin Cerrahı Haluk kimdir? Cengiz Tangör'un hayatı!
Algida Classics 2020 çekiliş sonuçlarına açıklandı!
Türkiye’de Volkswagen fabrikası açılacak mı, ne zaman açılacak? Volkswagen fabrikasında için son gelişmeler
Google haritalar firma adresi ekleme nasıl yapılır? 2020 Google haritalar firma ekleme
Gürcistan sınır kapısı kapalı mı? Sar Sınır kapısı ne zaman açılacak?
KPSS 2020 önlisans sınavı ne zaman yapılacak, sınav tarihi belli oldu mu? KPSS önlisans sınav yeri sorgulama ve sınav kağıdı işlemleri

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.