A101 Ramazan kolisi fiyatı ne kadar, içinde neler var?

Türkiye’nin en büyük marketler zincirinden birisi olan ve ülke genelinde binlerce şubesi olan A101’in Ramazan kolisi merak ediliyor. Vatandaşlar A101’in ramazan kolisinin fiyatını ve içerisinde neler olduğunu da araştırıyor.

A101 tarafından yapılan açıklamalarda 2021 yılı ramazan ayı için hazırlanan ramazan kolisinin fiyatı 119,50 TL olarak belirlendi.

A101 Ramazan Kolisi içeriği