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A101 Ramazan kolisi fiyatı ne kadar, içinde neler var?

A101 tarafından ramazan kolisi açıklamaları merak edilmeye başlandı. Vatandaşlar, A101 Ramazan kolisi fiyatı ne kadar, içinde neler var? sorularını araştırıyor.

01 Nisan 2021 Perşembe 14:15
A101 Ramazan kolisi fiyatı ne kadar, içinde neler var?
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Türkiye’nin en büyük marketler zincirinden birisi olan ve ülke genelinde binlerce şubesi olan A101’in Ramazan kolisi merak ediliyor. Vatandaşlar A101’in ramazan kolisinin fiyatını ve içerisinde neler olduğunu da araştırıyor.

A101 tarafından yapılan açıklamalarda 2021 yılı ramazan ayı için hazırlanan ramazan kolisinin fiyatı 119,50 TL olarak belirlendi.

A101 Ramazan Kolisi içeriği

  • Nohut Koçbaşı 1000 G Yöremce (1 Adet)
  • Ayçiçek Yağı 1 L Vera (1 Adet)
  • Pirinç Osmancık 2500 G Ovadan (1 Adet)
  • Mercimek Kırmızı Top Tane 1000 G Yöremce (1 Adet)
  • Bulgur Pilavlık 1000 G Yöremce (1 Adet)
  • Çay Filiz 500 G Karadem (1 Adet)
  • Şeker Küp 1000 G Petek (1 Adet)
  • Salça Domates 28-30 Brix 830 G Doğuş (1 Adet)
  • Makana İnce Uzun 500 G Bendo (2 Adet)
  • Çorba Mercimek 72 G Ustasından (1 Adet)
  • Zeytin Yeşil Çizik S-Xs 400 G Zeo (1 Adet)
  • Helva Sade 500 G Hun (1 Adet)
  • Kakaolu Fındık Krm 500 G Çokokrem (1 Adet)
  • Kahve Türk 100 G Keyfe (1 Adet)
  • Tuz Tuzluklu 500 G Billur (1 Adet)
  • Puding Kakaolu 150 G Dorbi (1 Adet)
  • Baharat Pul Biber 250 G Diyar (1 Adet)
  • Baharat Karabiber 150 G Diyar (1 Adet)
  • Baharat Nane 150 G Diyar (1 Adet)

 



Son Güncelleme: 01.04.2021 14:15
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