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A101 markette bu hafta neler var? 17 Aralık – 24 Aralık 2020 broşürü

A101 marketler zincirinde bu hafta hangi ürünler satışa sunulacak? 17 Aralık-24 Aralık 2020 tarihinde A101 marketlerde satılacak indirimli ürünler merak edilmektedir.

07 Aralık 2020 Pazartesi 15:04
A101 markette bu hafta neler var? 17 Aralık – 24 Aralık 2020 broşürü
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A101 marketlerde neler var? 17 Aralık- 24 Aralık 2020 broşürü

A101 marketlerde önümüzdeki hafta neler var? Yayınlanan ilk broşürde otomobiller için piranha marka ekranlı oto multimedya sistemi 579 TL, oto teyp 120 TL fiyatlardan satışa sunulacaktır. Aynı marka araç için yol kayıt ve park kamerası 299 TL ‘ ye satılacaktır.

Piranha sensörlü araç tutacağı hoş bir görüntüye sahiptir.  Dijital basınçölçer çok satılmaktadır.  Lastik basınçları güvenli seyahat için önemli olup belirlenen aralıklarda ölçülmelidir. Cihazın çalışma durumu ve doğruluk seviyesi lastikçideki aletlerle ölçülerek kontrol edilmelidir.

Yayınlanan ikinci broşürde 55 ‘’ Hı- level tv 3600 Tl’ ye satışa sunuldu. TV boyutuna göre uygun fiyatta olduğu düşünülmektedir. SEG çamaşır makinesi 1499 TL ‘ den satılacaktır.    



Son Güncelleme: 07.12.2020 15:04
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Anahtar Kelimeler:
A101Aktüel ürünler
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