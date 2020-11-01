A101 Marketler 5 Kasım aktüel ürünler kataloğu yayımlandı!

Türkiye’deki binlerce şubesi ile vatandaşların en gözde marketlerinden biri olan A101 marketlerde aktüel ürünler raflardaki yerlerini almaya devam ediyor. Her hafta düzenli olarak yayımlanan aktüel ürünler kataloğu ile birbirinden kullanışlı ürünler oldukça uygun fiyatlar üzerinden satışa sunuluyor.

Son olarak A101 marketler tarafından 5 Kasım 2020 tarihi için aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Kataloğa bakıldığında teknolojik ev aletlerinden kişisel bakım ürünlerine, bahçe malzemelerinden oyuncaklara kadar pek çok ürünün yer aldığı görüldü. İşte 5 Kasım A101 marketler aktüel ürünler kataloğu…