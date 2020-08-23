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A101 marketler 27 Ağustos aktüel ürünler kataloğu belli oldu!

Türkiye’nin binlerce noktasındaki şubeleri ile müşterilere hizmet sunan A101 marketler 27 Ağustos aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! Katalogda birbirinden kullanışlı ürünler yer alıyor…

23 Ağustos 2020 Pazar 04:31
A101 marketler 27 Ağustos aktüel ürünler kataloğu belli oldu!
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Türkiye’nin binlerce farklı noktasındaki şubeleri ile milyonlarca kişiye hizmet sunan A101 marketler kapsamında her hafta düzenli olarak aktüel ürünler satışa sunuluyor. Toplamda 9000 farklı şubesi ile ülkenin hemen her bölgesinde yer alan A101’in bu hafta hangi ürünleri satışa sunacağı da merak edilenler arasında yer alıyordu. Son olarak A101’de 27 Ağustos itibari ile satışa sunulacak olan aktüel ürünler belli oldu.

Geçen haftalarda olduğu gibi 27 Ağustos haftasında da A101 kapsamında oldukça kullanışlı ürünler satışa sunuluyor. Market raflarında yer alacak olan ürünler arasında Samsung Galaxy A30 cep telefonu 2.799 TL, HI-LEVEL Full HD Android TV 1.549 TL ve Samsung Galaxy Tab A Tablet 1.299 TL fiyatla yer alıyor. Aşağıdaki kısımda kataloğun tümü yer alıyor.


 



Son Güncelleme: 23.08.2020 04:31
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Anahtar Kelimeler:
AktüelKatalogAlışveriş
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