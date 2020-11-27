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A101 marketler 26 Kasım aktüel ürünler kataloğunda birbirinden kullanışlı ürünler yer alıyor!

Türkiye'deki toplam 9000 şubesi ile milyonlarca insana hizmet veren A101 marketlerde her hafta düzenli olarak aktüel ürünler kataloğu yayımlanıyor. Bu hafta yayımlanan kataloğa bakıldığında televizyondan ütüye, çamaşır makinesinden akıllı telefona kadar birçok ürünün uygun fiyatlarla yer aldığı görüldü...

27 Kasım 2020 Cuma 00:56
A101 marketler 26 Kasım aktüel ürünler kataloğunda birbirinden kullanışlı ürünler yer alıyor!
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Türkiye’nin en çok tercih edilen marketlerinden olan A101 marketlerde her hafta olduğu gibi bu hafta da aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. 26 Kasım 2020 tarihinden itibaren geçerli olacak aktüel ürünler kataloğuna bakıldığında yine birbirinden kullanışlı ürünlerin oldukça uygun fiyatlar ile müşterilere sunulduğu görüldü. Katalogda en çok dikkat çeken ürünlerden bazıları da Toshiba Smart LED TV, SEG çamaşır makinesi, SEG bulaşık makinesi ve Arzum buharlı ütü gibi ev aletleri olarak görüldü.

26 Kasım 2020 tarihinden itibaren tüm Türkiye kapsamındaki A101 şubelerinde müşterilerin beğenisine sunulacak olan aktüel ürünler kataloğu yer almaktadır.




Son Güncelleme: 27.11.2020 00:56
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A101AktüelAktüel ürünler
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