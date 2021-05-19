A101 marketler 20 Mayıs 2021 aktüel kataloğu

A 101 marketler bu hafta ürünlerini listelerken ürün kataloğunu yayımladı. 81 ilde mağazası bulunan A 101 marketler 20 Mayıs 2021 ürün katoloğunu açıkladı. İşte 20 Mayıs 2021 A 101 marketlere gelecek ürün listesi fiyatları ve kataloğu haberimizde
FLV 1003 3 Çekmecel Dondurucu 949.00 TL
SNF 5200 No-Frost Buzdolabı 520 L 2.799,00 TL
CM 5 KG Çamaşır Maknes 1.499,00
Toshba 43LL2A63DT 43″ Full HD Smart Led Televzyon 2.599 TL
HI-LEVEL 32HL550 32″ Uydu Alıcılı Led Televzyon 999 TL
Pranha Bluetooth Kulaklık 39,95 TL
Pranha Kablolu Kulaklık 29,95 TL
Pranha Tablet 499 TL
GoSmart 64 GB Smart USB Bellek 39,95 TL
Pranha 10.000 mAh Type-C Powerbank 49,95 TL
SEG SRF 2832 A+ Buzdolabı
Arzum AR1062 Mxtech Mult Blender Set 269 TL
Kw KSI 6450 Portatf Dkey Ütü 159 TL
Kw KCM 7510 Elektrkl Cezve 39,95 TL
Kw KK 3304 Su Isıtıcı 45 TL
Taç TTM 102 Tost Makinesi 45 TL
Nisanla AHS 2025 Saç Şekillendirici 199 TL
Aksu Döküm Kek Kalıpları 75 TL
Aksu Sahan Set 3’lü 165 TL
Hascevher Armada Çaydanlık 99 TL
Paplla Çft Taraı Balık Tavası 55 TL
4 Kapaklı Bölmel Mutfak Dolabı 179,95 TL
Seramk Sunum Tabağı 4,95 TL
Borcam Dkdörtgen Teps 24,95 TL
Harf Desenl Su Şşes 6,50 TL
Mn Mutfak Gereçler 5,95 TL
Cam Yağlık / Srkelk 4,95 TL
LAV Harf Desenl Kupa 495 TL
Loock’s ABS Kabn Boy Valz 85 TL
Loock’s ABS Orta Boy Valz 95 TL
Loock’s ABS Büyük Boy Valz 105 TL
Kız / Erkek Çocuk İç Polar Şşme Mont 65 TL
Şişme Mont 65 TL
Erkek Süveter 17,95 TL
Kız / Erkek Çocuk Kazak 17,95 TL
Bay Kışlık Kasket 11,95 TL
Bay Atkı 8,95 TL
Bayan Kışlık Bandana 7,95 TL
Bayan Kışlık Kasket 19,95 TL
Mare Clare Bayan Desenl Kaplı Sütyen 15,95 TL
Mare Clare Bayan Dantell Atlet 7,95 TL
Lsanslı Kız / Erkek Çocuk Uzun Kol Pjama Takımı 21,95 TL
Lsanslı Erkek Çocuk Boxer 5,95 TL
Lsanslı Kız Çocuk Slp 2’l 6,95 TL
Lsanslı Kız / Erkek Çocuk Atlet