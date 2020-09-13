A101 marketler 15-17 Eylül aktüel ürünler kataloğu

Türkiye’nin en çok tercih edilen ve en çok müşterisine sahip marketler zincirlerinden biri olan A101 marketlerde aktüel ürünler avantajlı fiyatlar üzerinden satılmaya devam ediyor. Her hafta birbirinden çeşitli ürünleri uygun fiyatlar üzerinden satışa sunan A101 marketler 15-17 Eylül tarihleri arasında da yeni ürünlerini raflarına yerleştirecek. Aşağıdaki kısımda A101 marketler kapsamında 15-17 Eylül tarihlerine satışa sunulacak olan aktüel ürünler ve fiyatları yer almaktadır.