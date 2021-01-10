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A101 Marketler 14 Ocak aktüel ürünler kataloğu yayımlandı!

Türkiye'deki binlerce şubesiyle milyonlarca vatandaşa hizmet veren A101 marketlerde 14 Ocak aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Kataloğa bakıldığında birbirinden çeşitli ürünlerin uygun fiyatlarla satışa sunulduğu görüldü.

10 Ocak 2021 Pazar 19:05
A101 Marketler 14 Ocak aktüel ürünler kataloğu yayımlandı!
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Türkiye’nin en çok ziyaret edilen marketlerinin başında gelen A101 kapsamında yeni ürünler satışa çıkmaya devam ediyor. Türkiye sınırları içindeki 10 binden fazla şubesi ile milyonlarca vatandaşa hizmet götürmeyi başaran A101 marketlerde her hafta birbirinden kullanışlı ürünler satışa çıkıyor

14 Ocak 2021 haftasında da birbirinden kullanışlı ve kaliteli ürünleri oldukça uygun fiyatlar üzerinden satışa sunacak olan A101 marketlerin aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Katalog kapsamında yer alan ürünlere bakıldığında bulaşık makinesinden buharlı ütüye, cep telefonundan akıllı saate, her türlü elektronik cihazdan mutfak eşyalarına kadar pek çok ürünün yer aldığı görüldü. Aşağıdaki kısımda 14 Ocak 2021’den itibaren geçerli A101 market aktüel ürünler kataloğu yer alıyor.



Son Güncelleme: 10.01.2021 19:05
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A101AktüelAktüel ürünlerAktüel Katalog
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