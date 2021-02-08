A101 market 18 Şubat – 25 Şubat 2021 indirimli aktüel ürünler

Türkiye’nin binlerce farklı noktasındaki şubeleriyle milyonlarca vatandaşa hizmet götüren A101 marketlerde her hafta olduğu gibi bu hafta da aktüel ürünler kataloğu merakla bekleniyor. Düzenlediği aktüel ürünler katalogları ile birbirinden kullanışlı ürünleri avantajlı fiyatlarla satışa sunan A101 marketlerde bu hafta da oldukça ilgi çekici ürünlere yer verildiği görülüyor.

A101 marketler tarafından 18 Şubat-25 Şubat 2021 haftasından itibaren geçerli olacak olan aktüel ürünler kataloğuna bakıldığında en çok Xiaomi ve Piranha marka teknolojik ürünler dikkat çekiyor. Aynı zamanda 4-6 metrekare kadife salon halısı da dikkat çeken ürünlerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Aşağıdaki kısımda 18-25 Şubat 2021 tarihleri arasında tüm A101 marketlerde geçerli olacak aktüel ürünler kataloğu yer almaktadır.