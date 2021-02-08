İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Ryan Donk'un paylaşımına Fatih Terim'den cevap:
Ryan Donk'un paylaşımına Fatih Terim'den...
Meteoroloji'den 4 ile fırtına uyarısı!
Meteoroloji'den 4 ile fırtına uyarısı!
Kafe ve restoranlar için ciro kaybı destek ödemeleri başlıyor!
Son Dakika
Kafe ve restoranlar için ciro...
Türk tıp derneklerinden mutasyonlu virüs ile ilgili korkutan uyarı!
Son Dakika
Türk tıp derneklerinden mutasyonlu virüs...

A101 market 18 Şubat – 25 Şubat 2021 indirimli aktüel ürünler

Türkiye'nin en çok tercih edilen marketlerinden olan A101 marketler 18 Şubat-25 Şubat 2021 tarihli aktüel ürünler kataloğunu yayınladı. A101 market 18-25 Şubat 2021 aktüel ürünler kataloğunda elektronikten gıdaya, giyimden mutfak ürünlerine kadar birçok farklı ürüne yer verildiği görülüyor...

08 Şubat 2021 Pazartesi 14:35
A101 market 18 Şubat – 25 Şubat 2021 indirimli aktüel ürünler
Takip Et:

Türkiye’nin binlerce farklı noktasındaki şubeleriyle milyonlarca vatandaşa hizmet götüren A101 marketlerde her hafta olduğu gibi bu hafta da aktüel ürünler kataloğu merakla bekleniyor. Düzenlediği aktüel ürünler katalogları ile birbirinden kullanışlı ürünleri avantajlı fiyatlarla satışa sunan A101 marketlerde bu hafta da oldukça ilgi çekici ürünlere yer verildiği görülüyor.

A101 marketler tarafından 18 Şubat-25 Şubat 2021 haftasından itibaren geçerli olacak olan aktüel ürünler kataloğuna bakıldığında en çok Xiaomi  ve Piranha marka teknolojik ürünler dikkat çekiyor. Aynı zamanda 4-6 metrekare kadife salon halısı da dikkat çeken ürünlerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Aşağıdaki kısımda 18-25 Şubat 2021 tarihleri arasında tüm A101 marketlerde geçerli olacak aktüel ürünler kataloğu yer almaktadır.



Son Güncelleme: 08.02.2021 14:35
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
A101AktüelAktüel ürünlerAktüel Katalog
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alkollü sürücü polis aracına çarptı!
Alkollü sürücü polis aracına çarptı!
Kayseri'de 3,9 büyüklüğünde deprem!
Kayseri'de 3,9 büyüklüğünde deprem!
Kuşadası'nda sit alanında korkutan yangın! Koruma altında olan 2 ev kül oldu!
Kuşadası'nda sit alanında korkutan yangın! Koruma altında olan 2 ev kül oldu!
Kavga sonrası yaralı olarak acil servisine getirilen kişi, sedyenin üzerinden kendisini görüntüleyen kameramanı darp etti!
Kavga sonrası yaralı olarak acil servisine getirilen kişi, sedyenin üzerinden kendisini görüntüleyen kameramanı darp etti!
Kuraklık zeytinyağı fiyatlarını da etkiledi!
Kuraklık zeytinyağı fiyatlarını da etkiledi!
Timsahın köpekbalığını yediği anlar, görenleri hayrete düşürdü!
Timsahın köpekbalığını yediği anlar, görenleri hayrete düşürdü!

Popüler Haberler

A101 market 18 Şubat – 25 Şubat 2021 indirimli aktüel ürünler
Yamaç, Afganistan'dan kurtulup Çukur'a geri dönebilecek mi? Çukur yeni bölümde neler olacak?
Günlük burç yorumları 8 Şubat 2021 Pazartesi
Bugün TV'de hangi diziler var? 8 Şubat 2021 Pazartesi TV kanalları yayın akışı
Koronavirüs Covid19 PCR test ücreti 2020
2021 yılı evden yapılarak para kazandıracak işler
TYP ile iş bulup çalışana 9 ay asgari ücret ödemesi
Rapor parasını nereden, nasıl alırım? Rapor parası sorgulama
Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar, kaç TL?
e-Nabız Covid-19 korona virüs test sonucu öğrenme ve sorgulama ekranı
Bir Annenin Günahı dizisi Yağmur karakteri kimdir? Simay Barlas'ın hayatı ve yer aldığı diziler
Fox TV Kefaret oyuncu kadrosu ve oyuncu karakterleri
Doğduğun Ev Kaderindir Mehdi ölecek mi? İbrahim Çelikkol diziden ayrılacak mı?
Spotify 2019 yaz aylarında en çok dinlenen şarkıları listesini açıkladı
Arnavutluk’da yıllara göre asgari ücret ve çalışma standartları 2021
Oto ekspertiz dükkanı nasıl açılır, dükkan açmak ne kadara mal olur?
Akbank emeklilere 1300 TL promosyon ödemesi! 2021 yılı Akbank emekli promosyon miktarı
Alevlerin Ardından Ali kimdir? Toprak Can Adıgüzel kimdir, nereli yaşı kaç?
Türk Telekom kime, nasıl şikayet edilir? Türk Telekom şikayet yolları
Ölüm aylığı hangi hallerde eşlerden kesilir?
Aylık 40 TL ödeme yapın, 12 yıl erken emekli olun! SGK uzmanları açıkladı! İşte erken emeklilik için şartlar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.