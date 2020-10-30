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A101 mağazalarında satışa çıkarılan SEG çamaşır makinesi incelemesi ve kullanıcıların yorumları!

Kısa bir süre içerisinde Türkiye basınında dikkatleri üzerine toplayan A101 mağazalarında satışa çıkarılan SEG çamaşır makinesi incelemesi ve kullanıcıların yorumları! haberi ile ilgili sular durulmuyor. Yazar kadromuzun yayınladığı 30.10.2020 tarihli haberi okuayrak en yeni gelişmelerden ilk önce siz haberdar olun.

30 Ekim 2020 Cuma 21:24
A101 mağazalarında satışa çıkarılan SEG çamaşır makinesi incelemesi ve kullanıcıların yorumları!
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A101 aktüel ürünler kampanyası kapsamında çok sayıda ürünü indirimli fiyata satışa sundu. Bu ürünlerin arasında SEG SCM 9100 çamaşır makinesi de yer alıyor. A101 söz konusu çamaşır makine 1599 TL’den satışa çıkardı.

SEG markası Vestel’in alt markası olarak ülkemizde hizmet vermektedir. Cihazın online satışta 2000 mağaza satışı olarak 2300 TL fiyatı olduğu görülüyor. A101 cihazı 1599 TL’den satışa sundu. Vatandaşlar A101’in uygun fiyata satışa sunduğu çamaşır makinesi hakkında kullanıcı yorumlarını araştırmaya başladı.


A101’den SEG çamaşır makinesi alınır mı?

A101 marketlerinde çok sayıda ürün satışa sunuluyor. Bu ürünler içerisinde en sorunsuzu beyaz eşyalardır. Ürünü A101’den satın alsanız da ürünü Vestel yetkilileri size getiriyor. Yani üründe bir sorun olması halinde Vestel yetkilileriyle iletişime geçme şansınız bulunmaktadır.

Öte yandan makinenin 9 kg kapasitesi, 1000 devir sıkma özelliği ve 15 dakikalık hızlı yıkama programı özellikleri oldukça başarılıdır.

Kullanıcılar makinenin 9 kg kapasitesi ve sıkma performansını beğenirken, makinenin çok gürültülü olmadığını da belirtiyor. Bir başka kullanıcı yorumunda ise makinenin hızlı yıkama özelliğinin iyi olması ancak kullanıcıların ortak görüşüne göre makine diğer cihazlara göre biraz daha ses çıkarıyor.



Son Güncelleme: 30.10.2020 21:24
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Anahtar Kelimeler:
SEGA101
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