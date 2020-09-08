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A101 indirimli ürünler 5 Eylül - 11 Eylül 2020 aktüel kataloğu

A101 indirimli ürünler 5 Eylül - 11 Eylül 2020 aktüel kataloğu haberiyle ilgili gündemde dikkat çeken yeni gelişmeler 8 Eylül 2020 Salı günü basına aktarılmaya devam ediyor. A101 indirimli ürünler 5 Eylül - 11 Eylül 2020 aktüel kataloğu haberi güncel ayrıntılarını Eylül 8 Salı günü ele aldığımız haberimizde okurlarımızla paylaştık. Siz de hemen okuyarak fikir sahibi olabilirsiniz.

08 Eylül 2020 Salı 00:01
A101 indirimli ürünler 5 Eylül - 11 Eylül 2020 aktüel kataloğu
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2008 yılından beri faaliyette olan perakente market zinciri A101, 121 mağazası ile vatandaşa hizmet vermeye devam etmektedir. Ürünlerini ucuz ve kaliteli şekilde pazarlayan A101 marketinin çıkarmış olduğu reklamdaki "harca harca bitmez" sloganı ise hepimizin aklında yer edindi. A101 marketleri açılış saati ise sabah 9. 00, kapanış saati ise 21.00' dır. A101 ’ in 5 ve 11 Eylül 2020 kataloğunda ise dikkat çeken indirimler şöyle:

*Ovadan Osmancık Pirinç 2500 gram % 20 indirim ile :18, 25 Türk Lirası,

*Calgon Toz, Kireç Önleyici 500 gram % 22 indirim ile: 10, 95 Türk Lirası,

*Tursil Konsantre Toz Deterjan 7, 5 kilogram %22 indirim ile: 28, 95 Türk Lirası,

*Hayat Su 5 Litre %20 indirim ile: 3, 40 Türk Lirası,

*Aras/ Torku/ Nar/ Doğuş 5 kilogram toz şeker % 20 indirim ile: 23, 75 Türk Lirası,

*Keyfe Dibek Kahvesi 200 gram % 22 indirim ile: 6, 95 Türk Lirası,

*Pınar Yarım Yağlı Süt ve Torku Yarım Yağlı Süt % 20 indirim ile adet başı: 3, 80 Türk Lirası,

*Pınar Lezzet Keyfi Hindi Salam 500 Gram % 27 indirim ile : 9, 45 Türk Lirası,

*Erpiliç Parmak Köfte 260 gram ve Erpiliç Göynük Köfte 250 gram adet başı: 3, 95 Türk Lirası,

*Ariel Sıvı Deterjan Çeşitleri 1690 Gram % 21 indirim ile: 25, 95 Türk Lirası,


*Venel Yumuşatıcı 5 Litre % 22 indirim ile: 17, 50 Türk Lirası,

*Cif Sprey Banyo Mutfak Temizleyicisi 1 Litre %28 indirim ile adet başı: 11, 45 Türk Lirası,

*ABC Yeni Nesil Krem Temizleyici Çeşitleri 750 ml % 25 indirim ile: 5, 45 Türk Lirası,

*Gilette Blue3 3 Bıçaklı Tıraş Bıçağı 3’lü %30 indirim ile: 13, 95 Türk Lirası,

*Derby Samurai 3 Bıçaklı Tıraş Bıçağı 10’lu %38 indirim ile: 8, 95 Türk Lirası,

*Yumurta 30’lu 53 ile 62 gram arası %10 indirim ile: 13, 45 Türk Lirası.

Kataloğun tamamı ise:

 

 

 

 

  



Son Güncelleme: 08.09.2020 00:01
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