A101 hafta sonu saat kaçta açılır, saat kaçta kapanır?

Ülkemizde artan Covid-19 vakaları sonrasında marketlerin hafta sonu açılıp açılmayacağı vatandaşlar tarafından merak edilmeye devam ediyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu belirli saatler arasında uygulanacak sokağa çıkma yasaklarında marketlerin saat kaçta açılıp kaçta kapanacağı merak ediliyor. Özellikle A101 marketler zinciri merakın merkezinde yer alıyor.
Buna göre 21 ve 22 Kasım 2020 tarihinde A101 marketleri saat 10.00’da açılacak saat 20.00’da kapanacak.
Son Güncelleme: 17.11.2020 23:05