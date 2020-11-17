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A101 hafta sonu saat kaçta açılır, saat kaçta kapanır?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamalar sonrasında hafta sonu sokağa çıkma yasağı getirildi. Belirli saatler arasında sokağa çıkma yasağı uygulamaları nedeni ile pek çok vatandaş A101'in hafta sonu ne zaman açılacağı ve ne zaman kapacağı araştırılmaya devam ediyor.

17 Kasım 2020 Salı 23:05
A101 hafta sonu saat kaçta açılır, saat kaçta kapanır?
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Ülkemizde artan Covid-19 vakaları sonrasında marketlerin hafta sonu açılıp açılmayacağı vatandaşlar tarafından merak edilmeye devam ediyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu belirli saatler arasında uygulanacak sokağa çıkma yasaklarında marketlerin saat kaçta açılıp kaçta kapanacağı merak ediliyor. Özellikle A101 marketler zinciri merakın merkezinde yer alıyor.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan Covid-19 tedbirleri pek çok konuda kısıtlamanın geleceğini kesinleştirdi. Yapılan açıklamalarda 21 – 22 Kasım hafta sonunda saat 10.00 ile 20.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağının getirileceği belirtildi. A101 tarafından yapılan resmi açıklamada A101 marketlerinin saat 10.00’da açılacağını ve akşam saat 20.00’da kapatılacağını açıkladı.

Buna göre 21 ve 22 Kasım 2020 tarihinde A101 marketleri saat 10.00’da açılacak saat 20.00’da kapanacak.

 



Son Güncelleme: 17.11.2020 23:05
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Anahtar Kelimeler:
A101Hafta SonuAçılışKapanış
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