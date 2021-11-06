A101 duyurdu: A101 4 Kasım 2021 indirimli ürünlerde bu hafta 10 TL’nin altında satılacak ürünler!

Türkiye’nin en büyük market zincirlerinden biri olan A101 marketleri her ay düzenli olarak indirimli satışlarla vatandaşların karşısına çıkıyor. A101 marketleri Türkiye’de en çok şubeye sahip olan market zincirlerinden biri olarak biliniyor.

A101 marketlerde 4 Kasım Perşembe günü bu güne kadar yapılan en flaş indirimler gerçekleşecek. A101 4 Kasım Perşembe günü birçok ürünü 10 TL ve altında satışa sunacak. Bu ürünlerin yanı sıra çok sayıda üründe çoklu alımlarda indirim yapılacak. A101 4 Kasım 2021 indirimli ürünler kataloğunu yayınladı. İşte A101’de bu hafta 10 TL’nin altında satılacak ürünler ve kampanyalı ürünler;