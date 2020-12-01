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A101, BİM, ŞOK ve mahalle marketleri 5-6 Aralık 2020'de açık olacak mı? Hafta sonu marketler kapalı mı olacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni korona virüs kısıtlamaları sonrasında 'A101, BİM, ŞOK ve mahalle marketleri 5-6 Aralık 2020'de açık olacak mı ve hafta sonu marketler kapalı mı olacak?' tartışmaları başladı. İşte yeni kısıtlama kararından satır başları.

01 Aralık 2020 Salı 21:47
A101, BİM, ŞOK ve mahalle marketleri 5-6 Aralık 2020'de açık olacak mı? Hafta sonu marketler kapalı mı olacak?
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısından sonra yeni pandemi kısıtlamalarını resmen açıkladı. Ülke genelinde vaka sayılarındaki artış nedeniyle hafta sonu tamamen sokağa çıkılamayacak, hafta içi 21.00’den 05.00’e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Paket servis ve gel-al şeklindeki uygulamaların dışında lokanta, restoran, kafeterya gibi yerlerin açılış kapanış saatleri de düzenlendi.

5-6 Aralık 2020 marketler açık mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasına göre market, bakkal, kasap ve manav gibi işletmeler ile eve paket hizmeti veren yerler belirli saatlerde hafta sonu kısıtlama dışında tutulacak. Restoranlar paket servis dışında hizmet veremeyecek ve A101, BİM ve ŞOK marketlerin çalışma saatlerine düzenleme getirilecek.



Son Güncelleme: 01.12.2020 21:47
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Anahtar Kelimeler:
Hafta Sonu KısıtlamasıKoronavirüs
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