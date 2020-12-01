A101, BİM, ŞOK ve mahalle marketleri 5-6 Aralık 2020'de açık olacak mı? Hafta sonu marketler kapalı mı olacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısından sonra yeni pandemi kısıtlamalarını resmen açıkladı. Ülke genelinde vaka sayılarındaki artış nedeniyle hafta sonu tamamen sokağa çıkılamayacak, hafta içi 21.00’den 05.00’e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

5-6 Aralık 2020 marketler açık mı?

Paket servis ve gel-al şeklindeki uygulamaların dışında lokanta, restoran, kafeterya gibi yerlerin açılış kapanış saatleri de düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasına göre market, bakkal, kasap ve manav gibi işletmeler ile eve paket hizmeti veren yerler belirli saatlerde hafta sonu kısıtlama dışında tutulacak. Restoranlar paket servis dışında hizmet veremeyecek ve A101, BİM ve ŞOK marketlerin çalışma saatlerine düzenleme getirilecek.