A101, Bim, Şok, ve diğer marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Marketlerin saat kaçta açılıp kaç gibi kapandığı merak edilmeye başlandı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan yeni önlemler geçen günler içerisinde açıklanmıştı. İçişleri Bakanlığınca yayınlanan genelgeyle detaylar belirlenen önlemlerin içeriğinde marketlerin çalışma saatleriyle alakalı açıklamalarda yer almaktadır.

Marketler Saat Kaçta Açılıyor?

İçişleri Bakanlığının, Covid-19 ile mücadele kapsamında Valilere göndermiş olduğu genelgeler doğrultusunda uygulanacak önlemler, 20 Kasım 20:00 itibariyle yürürlüğe girecek. Bu kapsamda, AVM, market, berber, güzellik merkezi ve kuaförler 21 Kasım Cumartesi gününden itibaren 10:00-20:00 saatleri aralığında faaliyet göstereceklerdir.