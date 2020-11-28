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A101, Bim, Şok, ve diğer marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Yeni alınan Covid-19 önlemleri kapsamında marketlerin saat kaç aralığında açık olacağı merak ediliyor. Marketlerin saat kaçta açılıp kaçta kapanacağı vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediliyor. Hafta sonu uygulanan kısıtlama sürecinde marketler ne zaman açılıp ne zaman kapanacağı merak konusu oldu.

28 Kasım 2020 Cumartesi 09:24
A101, Bim, Şok, ve diğer marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?
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Marketlerin saat kaçta açılıp kaç gibi kapandığı merak edilmeye başlandı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan yeni önlemler geçen günler içerisinde açıklanmıştı. İçişleri Bakanlığınca yayınlanan genelgeyle detaylar belirlenen önlemlerin içeriğinde marketlerin çalışma saatleriyle alakalı açıklamalarda yer almaktadır.


Marketler Saat Kaçta Açılıyor?

İçişleri Bakanlığının, Covid-19 ile mücadele kapsamında Valilere göndermiş olduğu genelgeler doğrultusunda uygulanacak önlemler, 20 Kasım 20:00 itibariyle yürürlüğe girecek. Bu kapsamda, AVM, market, berber, güzellik merkezi ve kuaförler 21 Kasım Cumartesi gününden itibaren 10:00-20:00 saatleri aralığında faaliyet göstereceklerdir.

 



Son Güncelleme: 28.11.2020 09:24
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Anahtar Kelimeler:
MarketKısıtlamaKoronavirüs
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