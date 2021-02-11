A101, BİM, ŞOK, Migros gibi marketlerde sigara satışı yasaklandı mı?

Ticaret Bakanlığı marketlerde ve satış esaslarında pandemi nedeniyle bir takım düzenlemeler gerçekleştirdi. Pek çok kişi tarafından marketlerde sigara satışı yasaklandı mı sorusu soruldu. İşte düzenlenen taslakla ilgili ayrıntılar...

Ticaret Bakanlığınca düzenlenen taslakta küçük esnafın daha fazla zarar uğramaması için alışveriş ile zincir markeetlere mesafe ve nufüs kriteri şle berber satış esaslarında değişikliğe gitti.

Marketler sigara satacak mı

Düzenlenen taslağa göre, gıda marketinden cep telefonu, elektronik satışı yasaklanacak zincir marketler de sigara satılmayacak. Zincir marketlerin geleneksel işletmerele olumsuz etkilerinin azaltılması yönünde atılan bu adımla zincir marketlerde bazı ürünlerin satışına yasaklar getirileceği belirlendi.

Düzenlenen taslağa göre elektronik ortamda satış ve 1500 metrekareedn büyük mağazalar hariç olmak üzere zincir gıda marketlerinde tütün mamülü, mobilya, cep telefonu elektronik eşya ve beyaz eşya ürünleri satılmayacak.

Küçük esnafın zarar görmemesi açısından zincir gıda marketleri pazar günleri saat 11:00'den önce açılmayacak. Zincir marketler olan A101, BİM, ŞOK, Migros ve Carrefour gibi mağazalarda sigara satışı yapılmayacak.