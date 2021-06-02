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A101, BİM, ŞOK kaça kadar açık, kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Kabine Toplantısı ardından 1 Haziran boyunca uygulanacak normalleşme takvimi açıklandı. İçişleri Bakanlığı konuyla ilgili genelge yayınladı. Marketlerin çalışma saatleri merak edilmektedir. A101,BİM,ŞOK marketlerin çalışma saatleri nedir? Bu haberimizde A101,BİM,ŞOK marketlerinin çalışma saatlerini sizler için derledik. İşte A101,BİM,ŞOK marketlerin çalışma saatleri...

02 Haziran 2021 Çarşamba 13:22
A101, BİM, ŞOK kaça kadar açık, kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?
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Covid-19 önlemleri kapsamında,  kademeli normalleşme aşamasının ikinci etabında Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri 22.00-05.00 saatleri arasında; Pazar 22:00'den itibaren sokağa çıkma yasağı uygulanacak. , Pazar gününün tamamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak ve Pazartesi günü saat 05:00'te sona erecek.. İçişleri Bakanlığı'nın Haziran ayı Normalleşme Tedbirleri Tebliği'nde piyasa çalışma saatlerine ilişkin aşağıdaki detaylı bilgiler yer alıyor;

 Haziran 2021 Marketlerin hafta içi çalışma saatleri

Pazar günü marketler, manavlar, manavlar, kasaplar, kuruyemişler ve tatlıcılar, vatandaşlarımızın zorunlu ihtiyaçlarını karşılamakla sınırlı olacak ve insanlar  araç kullanamamak kaydıyla 10.00-17.00 saatleri arasında  kendilerine en yakın mekanlara gidebiliyordu.  Haziran ayında yeni çalışma saatlerinin 09:00 -21:00 olarak güncellenmesi beklenmektedir.


Son Güncelleme: 02.06.2021 13:22
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Anahtar Kelimeler:
Marketlerin çalışma SaatleriA101 BİM ŞOK Marketlerin çalışma Saatleri
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