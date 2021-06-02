A101, BİM, ŞOK kaça kadar açık, kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Covid-19 önlemleri kapsamında, kademeli normalleşme aşamasının ikinci etabında Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri 22.00-05.00 saatleri arasında; Pazar 22:00'den itibaren sokağa çıkma yasağı uygulanacak. , Pazar gününün tamamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak ve Pazartesi günü saat 05:00'te sona erecek.. İçişleri Bakanlığı'nın Haziran ayı Normalleşme Tedbirleri Tebliği'nde piyasa çalışma saatlerine ilişkin aşağıdaki detaylı bilgiler yer alıyor;

Haziran 2021 Marketlerin hafta içi çalışma saatleri

Pazar günü marketler, manavlar, manavlar, kasaplar, kuruyemişler ve tatlıcılar, vatandaşlarımızın zorunlu ihtiyaçlarını karşılamakla sınırlı olacak ve insanlar araç kullanamamak kaydıyla 10.00-17.00 saatleri arasında kendilerine en yakın mekanlara gidebiliyordu. Haziran ayında yeni çalışma saatlerinin 09:00 -21:00 olarak güncellenmesi beklenmektedir.