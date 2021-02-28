İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Ziraat, Vakıfbank ve Halkbank'ın güncel 2021 Şubat sonu ihtiyaç, konut ve taşıt kredisi faiz oranları açıklandı
Son Dakika
Ziraat, Vakıfbank ve Halkbank'ın güncel...
Karadeniz'e meteor mu düştü? Geceyi aydınlatan gizemli ışık ne?
Son Dakika
Karadeniz'e meteor mu düştü? Geceyi...
Kovid-19 aşısı olacaklar dikkat! Aşı öncesi o ilaçları kullanmayın
Son Dakika
Kovid-19 aşısı olacaklar dikkat! Aşı...
Ereğli Demir Çelik'te Yönetim Değişikliği
Ereğli Demir Çelik'te Yönetim Değişikliği

A101 BİM aktüel ürünleri kataloğunda neler var? 2-4 Mart tarihlerinde A101 BİM aktüel ürünleri neler? A101 BİM Aktüel ürünler...

A101 2-4 Mart aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünler var? BİM 2-4 Mart aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünler var? Her hafta olduğu gibi önümdeki haftada da aktüel ürünlerini vatandaşların ayaklarına getiren A101 ve BİM marketlerinin 2-4 Mart tarihlerindeki aktüel ürünler kataloğu herkes tarafından merakla araştırılıyor.

28 Şubat 2021 Pazar 21:12
A101 BİM aktüel ürünleri kataloğunda neler var? 2-4 Mart tarihlerinde A101 BİM aktüel ürünleri neler? A101 BİM Aktüel ürünler...
Takip Et:

Vatandaşlar A101 ve BİM marketlerinin aktüel ürünler kataloğunun yayınlamasıyla beraber 2-4 Mart tarihlerinde kataloglarda hangi ürünlerin olduğunu ve ne kadar satıldığını merakla araştırmaya başladı. A101 ve BİM marketlerinde indirimli ürünler kataloğunda bu hafta hem teknolojik aletler hem de mutfak araç gereçleri ön planda duruyor.

Hemen hemen her hafta müşterilerine birbirinden uygun ürünleri sunan A101 ve BİM marketlerinin 2-4 Mart aktüel ürünler katalogları aşağıdadır.

İşte 2-4 Mart A101 ve BİM marketleri aktüel ürünler katalogları;

İşte BİM marketlerinin 2-4 Mart indirimli aktüel ürünler kataloğu;

 



Son Güncelleme: 28.02.2021 21:12
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
A101 BİMBİM 2-4 Mart Aktüel ÜrünlerA101 2-4 Mart Aktüel Ürünler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2021 Ramazan ayı ne zaman başlayacak, ilk sahura ne zaman kalkılacak?
2021 Ramazan ayı ne zaman başlayacak, ilk sahura ne zaman kalkılacak?
Sağlık Bakanlığı kafe ve restoranların ne zaman açılacağı belli oldu mu? Yerinde karar nedir? Yeni normalleşme süreci nasıl olacak?
Sağlık Bakanlığı kafe ve restoranların ne zaman açılacağı belli oldu mu? Yerinde karar nedir? Yeni normalleşme süreci nasıl olacak?
Şehirlerarası kısıtlama seyahat izin belgesi nereden alınır? 2021 e-Devlet seyahat izin belgesi başvuru ekranı
Şehirlerarası kısıtlama seyahat izin belgesi nereden alınır? 2021 e-Devlet seyahat izin belgesi başvuru ekranı
2 Mart Salı okullar açılacak mı? Hangi sınıflar eğitime başlayacak?
2 Mart Salı okullar açılacak mı? Hangi sınıflar eğitime başlayacak?
2021 Dini günler ne zaman? Kandil günleri hangi tarihlerde?
2021 Dini günler ne zaman? Kandil günleri hangi tarihlerde?
3. ve son cemre ne zaman düşecek? 2021 son cemrenin toprağa düşme tarihi ve havaların ısınacağı tarih
3. ve son cemre ne zaman düşecek? 2021 son cemrenin toprağa düşme tarihi ve havaların ısınacağı tarih

Popüler Haberler

2021 Ramazan ayı ne zaman başlayacak, ilk sahura ne zaman kalkılacak?
Süper Lig güncel puan durumu ve 5 haftalık fikstür
Bulaşık makinesinin ömrünü uzatacak kullanım ve temizlik ipuçları
Kefaret dizisi beğenildi mi, izlendi mi? Kefaret devam eder mi?
Yaralı Kalbim 26. bölüm fragmanı 1 Mart 2021 Pazartesi yeni bölüm özeti Kanal 7
SGK cenaze ve ölüm yardımları hangi durumlarda verilir? 2021 Sgk cenaze ödeneği nasıl alınır?
Malulen emekli olmak için aranan hastalıkların listesi güncellendi! 2021 Hangi hastalar malülen emekli olabilir?
Youtube kanal değerini ne belirler? #yil Youtube kanal satın alırken nelere dikkat etmeli?
Ankara'ya göktaşı mı düştü? 27 Şubat 2021 Ankara'ya Gök taşı düştüğü iddiası
Emekli maaşı yüksek olması için ne yapmalı? 2021 Emekli maaşını yüksek almanın yolları
Sağlıklı bir kahvaltı sofrasında bulunması gereken yiyecekler nelerdir?
Güneş ve Sirius yıldızının yan yana gelmesi 'kaderin yazıldığı' gün! 19:00'saatine dikkat
Banu Noyan Doya Doya Moda’dan neden ayrıldı? Yeni juri kim olcak?
Sagopa Kajmer yeni şarkısı Toz Taneleri sözleri sosyal medyada gündem!
Fenerbahçe Göztepe maçı muhtemel 11'leri - FB GS maçı sakat ve eksikleri
Farklı kurum ve kuruluşlardan ihtiyaç sahiplerine 30 bin TL hibe! Şubat 2021
Koronavirüs belirtileri neler? Koronavirüs gün gün belirtileri nasıl başlıyor? Koronavirüs en belirgin semptomları
Düşük faiz oranlarıyla konut kredisi veren bankalar hangileridir? 28 Şubat 2021 Pazar En uygun konut kredisi faizleri
Zatürre aşısı koronadan korur mu?
Fizyoterapist 2021 yılında ne kadar maaş alıyor? Fizyoterapist görevleri nelerdir?
Bim'de satılan Bilicra çocuk saati hakkında bilgi ve inceleme

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.