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A101 bayramda açık mı?

Vatandaşlar bayramın gelmesi ile beraber marketlerin bayram süresince açık olup olmayacağını merak ediyor. Peki bayramda A101 açık olacak mı? A101'in bayramda çalışma saatleri belli oldu mu? Bayramda nereler açık olacak? İşte detaylar...

13 Mayıs 2021 Perşembe 16:22
A101 bayramda açık mı?
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29 Nisan akşamı başlayan tam kapanma kapsamında vatandaşlar bayramında gelmesi ile marketlerin açık olup olmadığını, nerelerin açık olduğunu ve kimlerin yasaktan muaf olduğunu merak ediyor. Haberimizde merak edilen soruları yanıtladık.

A101, Cumartesi ve hafta içi her gün saat 10.00-17.00 arasında açık. Bunun yanı sıra bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar saat 10.00-17.00 arasında hizmet verecek. Pazar günleri zincir marketler kapalı olacak. Bu günlerde halk arabasız bir şekilde evlerine en yakın alışveriş yerlerine gidecek. Marketler 29 Mayıs’ta 18.00’e kadar hizmet verecek.

  • BİM, hafta içi ve Cumartesi saat 10.00-17.00 arasında hizmet verecek. Pazar günleri ise açık olmayacak.
  • ŞOK, Cumartesi ve hafta içi saat 10.00-17.00 arasında hizmet verecek. Pazar günü ise hizmet vermeyecek.
  • Migros, Cumartesi ve hafta içi saat 10.00-17.00 arasında hizmet verecek. Pazar günü ise kapalı olacak.
  • Carrefour, Cumartesi ve hafta içi saat 10.00-17.00 arasında hizmet verecek. Pazar günü ise kapalı olacak.

Tam kapanmada yemek siparişi verilecek mi?

Yemek firmaları 13 Mayıs Perşembe gününe kadar yalnızca paket servisi yapabilecek. Ramazan ayının bitmesi ile paket servisi sadece 01.00’e kadar sürecek.

Kafeler ve restoranlar açık mı?

Restoranlar, kafeler, pastaneler vb. yeme içme yerleri 29 Nisan tarihinden 13 Mayıs tarihine kadar yalnızca paket servisi verecek. Paket servisi 24 saat sürecek. Bunun yanı sıra bu süreç 17 Mayıs tarihine kadar devam edecek.

Fırınlar saat kaça kadar açık?

Fırınlar ve unlu mamul ruhsatlı iş yerlerinin yalnızca ekmek satan bayileri açık olacak.

Oteller açık mı?

Şehirlerarası yollarda bulunan dinlenme tesislerinde bulunan yeme-içme yerleri ve burada çalışan kişiler yasaktan muaf olacaklar. Bunun yanı sıra tam kapanma döneminde otel, pansiyon vb. konaklama yerlerinde rezervasyonun bulunması, kısıtlamadan muafiyet sağlamayacak. Bu yerler sadece sokağa çıkma izin belgesi olanlar için hizmet verebilecek.

Turistlere sokağa çıkma yasağı geçerli mi?

Türkiye’de bulunan turistler yasaklardan muaf tutulacak. Bunun dışında ikamet izinleri olanlar, geçici koruma statüsünde olanlar ya da uluslararası koruma başvurusu ve statüye sahip olan yabancılar da yasağa dahil olacak.

Tam kapanmada cenaze yapılacak mı?

Cenaze defnetme işlemlerinde görevli olanlar yani din görevlileri, hastane görevlileri, belediye görevlileri ile onların birinci dereceden yakınları yasaktan muaf tutulacak. Cenaze namazlarına yakınlar dahil maksimum 30 kişi katılabilecek. Birinci dereceden yakının cenazesine şehir dışından katılacak olanlar ise e-devlet üzerinden ya da ALO 199 hattını arayarak yasaklardan muaf olabilmek için izin belgesi çıkarttıracak.


Son Güncelleme: 13.05.2021 16:22
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Anahtar Kelimeler:
A101MarketBayram
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