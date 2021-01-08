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A101 aktüel ürünlerinde gelecek hafta hangi ürünler var? (14 Ocak 2021)

Türkiye'nin en büyük marketler zincirinden bir tanesi olan A101 markası vatandaşlara ürün fırsatı sunmaya devam ediyor! 14 Ocak Perşembe gününden sonra satışa çıkarılacak ürünlerin içerisinde neler bulunuyor? Hangi ürünler indirimde? Sorularının cevabı vatandaşlarımız tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

08 Ocak 2021 Cuma 19:28
A101 aktüel ürünlerinde gelecek hafta hangi ürünler var? (14 Ocak 2021)
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Her hafta indirimli ürünleri vatandaşlara sunan A 101 14 Ocak 2021 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. A101 mağazalarında 14 Ocak itibariyle raflarda yerini alacak olan indirimli ürünlerin listesi duyuruldu. 14 Ocak Perşembe gününden itibaren A 101 mağazalarının raflarına bulunacak olan ürünlerin kataloğu vatandaşların ilgisini çekmiş durumda. 14 Ocak gününden itibaren raflarda yerini alacak olan ürünlerin hangileri olduğu ve kaç liradan satışa çıkarılacağı merak içerisinde araştırılmaya başlandı. Yeni yılın 2. haftasında A 101 mağazalarında yerini alacak olan ürünlerin kataloğu vatandaşlara sunuldu.

A101 14 Ocak 2021 Perşembe günü aktüel ürünler kataloğu

  • Toshiba 49" Android 4K Smart Led Televizyon 3.999 TÜRK LİRASI
  • Toshiba 43LL2A63DT 43" Full HD Smart Led Televizyon 2.899 TÜRK LİRASI
  • Reeder P13 Blue Cep Telefonu 1.299 TÜRK LİRASI
  • Amazfit Verge A1118 Akıllı Saat 599 TÜRK LİRASI
  • Xiaomi Band 3 Akıllı Bileklik 89,95 TÜRK LİRASI
  • GoSmart 128 GB Smart USB Bellek 59,95 TÜRK LİRASI
  • GoSmart USB Kablo 9,95 TÜRK LİRASI
  • Piranha Bluetooth Kulaklık 39,95 TÜRK LİRASI
  • Piranha Klavye Mouse Seti 39,95 TÜRK LİRASI
  • Mercusys Kablosuz Ağ Genişletici 99,95 TÜRK LİRASI
  • Piranha Tripod Telefon Tutucu 12,95 TÜRK LİRASI
  • SEG STF-65 Turbo Fırın 1.299 TÜRK LİRASI
  • SEG Bulaşık Makinesi 1.899 TÜRK LİRASI
  • Tefal Easygliss Buharlı Ütü 399 TÜRK LİRASI
  • Elle Saç Kurutma Makinesi 79,95 TÜRK LİRASI
  • Nisanla Seramik Kaplamalı Saç Maşası 69,95 TÜRK LİRASI
  • Nisanla Yüz Temizleme ve Masaj Aleti 34,95 TÜRK LİRASI
  • Nisanla Kablosuz Erkek Bakım Cihazı 69,95 TÜRK LİRASI
  • Flavel FLV 100 Türk Kahvesi Makinesi 199 TÜRK LİRASI
  • Felix FL598 Smarta Yağ ve Su Ölçerli Dijital Baskül 89,95 TÜRK LİRASI
  • Kiwi Şarjlı Su Pompası 39,95 TÜRK LİRASI
  • Kiwi Dijital Mutfak Tartısı 39,95 TÜRK LİRASI
  • Luminarc Servis Tabağı 29 cm 15,95 TÜRK LİRASI
  • Luminarc Servis Tabağı 21 cm 10,50 TÜRK LİRASI
  • Luminarc Servis Tabağı 17 cm 8,50 TÜRK LİRASI
  • Salata Kasesi 7,95 TÜRK LİRASI
  • Benekli Kase 7,95 TÜRK LİRASI
  • Bulaşık Süzmatiği 7,95 TÜRK LİRASI
  • Sinbo STO 6712 Profesyonel Narenciye Sıkacağı 99,95 TÜRK LİRASI
  • Mermer Görünümlü Yanmaz Yapışmaz Midi Ürünler 22,50 TÜRK LİRASI
  • Keramika Makana Tabağı 28 cm 11,50 TÜRK LİRASI
  • Paşabahçe Ahenk Çay Seti 12 Parça 27,50 TÜRK LİRASI
  • Seramik Kase 12,5 cm 4,95 TÜRK LİRASI
  • Emaye Yoğurt Tenceresi 3,5 Litre 39,95 TÜRK LİRASI
  • Ahşap Bank Havluluk 9,95 TÜRK LİRASI
  • Contalı Kapak Saklama Kabı 3,6 Litre 9,95 TÜRK LİRASI
  • Trend Saklama Kabı 3'lü / 4'lü 9,95 TÜRK LİRASI
  • Yumurta Saklama Kabı 15'li 7,95 TÜRK LİRASI
  • Rubenis Bay / Bayan Şemsiye 34,95 TÜRK LİRASI
  • Ev Banyo Aksesuarları 9,95 TÜRK LİRASI
  • Tek Kişilik Yorgan 155x215 cm 52,95 TÜRK LİRASI
  • Karakter Lisanslı Battaniye 54,95 TÜRK LİRASI
  • Karakter Lisanslı Bebek Battaniyesi 21,95 TÜRK LİRASI
  • Fisher Price Sesli Lazımlık 99,95 TÜRK LİRASI
  • Gokidy Slime Hazırlama Seti 19,95 TÜRK LİRASI
  • Lisanslı Yer Puzzle 24 Parça 19,95 TÜRK LİRASI
  • Gokidy Kinetik Kum Seti 19,95 TÜRK LİRASI
  • Sabahattin Ali Kitapları 3,95 TÜRK LİRASI
  • Eğitici DosTürk Lirasıuk Hikayeleri 2,95 TÜRK LİRASI



Son Güncelleme: 08.01.2021 19:28
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A 101ürünKataloğu
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