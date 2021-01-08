A101 aktüel ürünlerinde gelecek hafta hangi ürünler var? (14 Ocak 2021)

Her hafta indirimli ürünleri vatandaşlara sunan A 101 14 Ocak 2021 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. A101 mağazalarında 14 Ocak itibariyle raflarda yerini alacak olan indirimli ürünlerin listesi duyuruldu. 14 Ocak Perşembe gününden itibaren A 101 mağazalarının raflarına bulunacak olan ürünlerin kataloğu vatandaşların ilgisini çekmiş durumda. 14 Ocak gününden itibaren raflarda yerini alacak olan ürünlerin hangileri olduğu ve kaç liradan satışa çıkarılacağı merak içerisinde araştırılmaya başlandı. Yeni yılın 2. haftasında A 101 mağazalarında yerini alacak olan ürünlerin kataloğu vatandaşlara sunuldu.

A101 14 Ocak 2021 Perşembe günü aktüel ürünler kataloğu