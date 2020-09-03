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A101 Aktüel Katalog Yayımlandı! 3 Eylül 2020 indirimli ürünler A101'de olacak!
A101 Aktüel Katalog Yayımlandı! 3...

A101 Aktüel Katalog Yayımlandı! 3 Eylül 2020 indirimli ürünler A101'de olacak!

A101 marketler zinciri aktüel ürün kataloğunu yayımladı. 3 Eylül 2020 tarihinden itibaren geçerli olacak katalog ürünlerine tüm A101 mağazalarından ulaşılabilecek.

03 Eylül 2020 Perşembe 17:37
A101 Aktüel Katalog Yayımlandı! 3 Eylül 2020 indirimli ürünler A101'de olacak!
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A101 market zinciri tarafından düzenli olarak yayımlanan aktüel ürünler kataloğunun yeni sayısı çıktı. Birçok üründe birbirinden farklı indirimlerin olduğu katalogda en dikkat çeken ürünler teknoloji ürünleri oldu.

3 Eylül tarihinden itibaren tüm A101 mağazalarında geçerli olacak olan indirimler, aktüel kataloğunda müşterilere sunuldu.

A101 3 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu satışa çıktı!

Market tarafından yayımlanan aktüel ürünler kataloğundaki indirimler müşteriler tarafından oldukça beğenildi. Birçok üründe yapılan indirimler müşteriler tarafından bekleniyordu. Televizyondan telefona, kulaklıktan çamaşır makinesine kadar birbirinden farklı üründe avantajlı fiyatları müşterileri ile buluşturan A101, 3 Eylül’den itibaren tüm mağazalarında bu ürünleri satışa çıkaracak. İndirimlerden yararlanmak isteyen kişilerin A101 mağazalarına gitmesi yeterli olacak.


 



Son Güncelleme: 03.09.2020 17:37
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Anahtar Kelimeler:
A101Aktüel ürünler Kataloğu
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