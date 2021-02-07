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A101 Aktüel 11 Şubat 2021 Roomba 606 Robot Süpürge

Her hafta binlerce üründe yaptığı indirimlerle dikkat çeken A101, bu haftada aktüel ürünlerinde uygun fiyatıyla dikkat çeken Roomba 606 Robot Süpürge'yi satışa sunuyor.

07 Şubat 2021 Pazar 21:54
A101 Aktüel 11 Şubat 2021 Roomba 606 Robot Süpürge
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Türkiye’de binlerce mağazası bulunan A101 marketi 11 Şubat 2021 tarihli ‘Aldın Aldın’ kataloğunda birçok ürünü indirimli olarak müşterilerine sunuyor. Bu ürünlerin içinde Xiaomi Redmi 9 akıllı cep telefonu 2.299TL, Toshiba 55” UltraHD SmartTV 4.299TL ve Roomba 606 Robot Süpürge 1.599TL’den satılacak.

Roomba 606 Robot Süpürge

Bu hafta ‘Aldın Aldın’ ürünleri arasında en çok dikkat çekenlerden biri 1.599TL satış fiyatı ile Roomba 606 Robot Süpürge oldu. Son zamanlarda birçok kişinin tercih ettiği akıllı süpürgelerde hem uygun fiyatı hemde performansı ile Roomba 606 Robot süpürge öne çıkıyor.

11 Şubat 2021 A101 aktüel kataloğu;



Son Güncelleme: 07.02.2021 21:54
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A101Aktüel KatalogRoomba 606 Robot Süpürge11 şubat 2021
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