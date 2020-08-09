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A101 9 Ağustos 2020 Pazar indirimli ürünleri neler? A101 9 Ağustos 2020 indirimli ürünler kataloğu

A101 9 Ağustos 2020 Pazar indirimli ürünleri neler? A101 9 Ağustos 2020 indirimli ürünler kataloğu haberine ilişkin güncel ayrıntılar, yazar kadromuz tarafından kaleme alınmaya devam ediyor. 09.08.2020’li haberimizde, A101 9 Ağustos 2020 Pazar indirimli ürünleri neler? haberine dair en sıcak gelişmeleri hızlı bir şekilde okuyabilirsiniz.

09 Ağustos 2020 Pazar 01:36
A101 9 Ağustos 2020 Pazar indirimli ürünleri neler? A101 9 Ağustos 2020 indirimli ürünler kataloğu
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A101 market zinciri düzenli olarak yaptığı indirimleri aktüel kataloğu ile açıklamaya devam ediyor. Belirli aralıklar ile paylaşılan aktüel kataloğun yeni sayısında yine birbirinden farklı ürünlerde uygun fiyatlar müşterileri bekliyor.

Yeni hafta ile birlikte geçeli olacak olan aktüel kataloğu 6 Ağustos ile 13 Ağustos tarihlerini kapsıyor. Market zincirinin açıkladığı yeni sayıda en çok göze çarpan ürünler otomobil aksesuarları oldu. Beyaz eşyadan teknolojik aletlerine kadar birçok üründe yapılan indirimler ise teknoloji severleri heyecanlandırıyor.

Çok hızlı tükenen kampanyalı ürünler A101 market zincirinin intenet sitesi üzerinden de temin edilebiliyor. Bu sayede market zinciri, müşterilerinin yaşayacağı stok sorununu ortadan kaldırmış oluyor. Uygun fiyatlardaki çeşitli ürünlere kolayca ulaşabilen müşteriler, bu ürünleri kampanya kapsamında piyasaya göre uyguna alabiliyor.


 

 



Son Güncelleme: 09.08.2020 01:36
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