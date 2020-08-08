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A101 8 Ağustos 2020 Cumartesi indirimli ürünleri neler? A101 8 Ağustos 2020 indirimli ürünler kataloğu

Güncel haberleri yakından takip edenlerin merak ettikleri A101 8 Ağustos 2020 Cumartesi indirimli ürünleri neler? A101 8 Ağustos 2020 indirimli ürünler kataloğu hakkında yeni gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor. Hemen 08.08.2020’li haberimizi okuyarak, A101 8 Ağustos 2020 Cumartesi indirimli ürünleri neler? ile ilgili güncel bilgilere anında ulaşabilirsiniz.

08 Ağustos 2020 Cumartesi 01:36
A101 8 Ağustos 2020 Cumartesi indirimli ürünleri neler? A101 8 Ağustos 2020 indirimli ürünler kataloğu
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A101 market zinciri düzenli olarak yaptığı indirimleri aktüel kataloğu ile açıklamaya devam ediyor. Belirli aralıklar ile paylaşılan aktüel kataloğun yeni sayısında yine birbirinden farklı ürünlerde uygun fiyatlar müşterileri bekliyor.

Yeni hafta ile birlikte geçeli olacak olan aktüel kataloğu 6 Ağustos ile 13 Ağustos tarihlerini kapsıyor. Market zincirinin açıkladığı yeni sayıda en çok göze çarpan ürünler otomobil aksesuarları oldu. Beyaz eşyadan teknolojik aletlerine kadar birçok üründe yapılan indirimler ise teknoloji severleri heyecanlandırıyor.

Çok hızlı tükenen kampanyalı ürünler A101 market zincirinin intenet sitesi üzerinden de temin edilebiliyor. Bu sayede market zinciri, müşterilerinin yaşayacağı stok sorununu ortadan kaldırmış oluyor. Uygun fiyatlardaki çeşitli ürünlere kolayca ulaşabilen müşteriler, bu ürünleri kampanya kapsamında piyasaya göre uyguna alabiliyor.


 

 



Son Güncelleme: 08.08.2020 03:10
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