A101 8 - 14 Mayıs 2021 Haftanın yıldızları indirimli ürünler kampanyası

Türkiye'nin 81 ilinde 10001 mağazası ile hizmet veren, ürün çeşitliliği ve uygun fiyatları ile tüketicinin en çok ilgi gösterdiği Perakende mağazaların başında gelen A101, her hafta düzenlediği "Haftanın Yıldızları" kampanyası ile pek çok gıda ve temizlik ürününde özel indirimler uyguluyor.

8 - 14 Mayıs 2021 tarihleri arasında geçerli olacak "A101 Haftanın Yıldızları" kampanyasında her zaman olduğu gibi bu hafta da pek çok gıda ve temizlik ürününde özel fiyat, ikinci üründe %50 indirim vatandaşları bekliyor.

Evony 3 Katlı Yetişkin Maskesi 50'li 14,95 TL (10 TL üstü alışverişlerde geçerli fiyat)

Altınkılıç Ezine Tam Yağlı Olgunlaştırılmış İnek Peyniri 500 gr 21,95 TL (10 TL üstü alışverişlerde geçerli fiyat)

Ahir Kaymaklı Sürülebilir Peynir 700 gr 17,75 TL

Eker Yoğurt 2 Kg 12,75 TL

Yörüksüt Yoğurt 2 Kg 11,85 TL

Kebir Yoğurt 1500 gr 10,65 TL

Torku Toz Şeker 3 Kg 17,95 TL

Paganni İtalyan Tortellini 250 gr 10,95 TL

Giglio İtalyan Lazanya 500 gr 10,95 TL

Jacobs Monarch Gold Kahve 100 gr 17,95 TL

Dr.Oetker Kakaolu Puding 196 gr 4,25 TL

Pıt Pıt Sihirli Kutu Hediyeli Sakız 14 gr 3,95 TL

Privacy Kadın / Erkek Parfüm Çeşitleri 50 ml 29,95 TL

Dove Şampuan Çeşitleri 600 ml 15,90 TL