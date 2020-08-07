İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Aydos Ormanı yangını ile ilgili gözaltına alınan şüpheli kontrol kararı ile serbest bırakıldı
Son Dakika
Aydos Ormanı yangını ile ilgili...
PFDK'a Trabzonspor'a ceza yağdırdı! Ahmet Ağaoğlu'na 75 gün hak mahrumiyeti cezası
Son Dakika
PFDK'a Trabzonspor'a ceza yağdırdı! Ahmet...
Kars'ta maske takma zorunluluğu geldi
Son Dakika
Kars'ta maske takma zorunluluğu geldi
2020 Temmuz ayı çlık ve yoksulluk sınırı Türk-İş tarafından duyuruldu
2020 Temmuz ayı çlık ve...

A101 7 Ağustos 2020 Cuma indirimli ürünleri neler? A101 7 Ağustos 2020 indirimli ürünler kataloğu

A101 7 Ağustos 2020 Cuma indirimli ürünleri neler? A101 7 Ağustos 2020 indirimli ürünler kataloğu haberiyle ilgili gündemde dikkat çeken yeni gelişmeler 7 Ağustos 2020 Cuma günü basına aktarılmaya devam ediyor. A101 7 Ağustos 2020 Cuma indirimli ürünleri neler? A101 7 Ağustos 2020 indirimli ürünler kataloğu haberi güncel ayrıntılarını Ağustos 7 Cuma günü ele aldığımız haberimizde okurlarımızla paylaştık. Siz de hemen okuyarak fikir sahibi olabilirsiniz.

07 Ağustos 2020 Cuma 01:35
A101 7 Ağustos 2020 Cuma indirimli ürünleri neler? A101 7 Ağustos 2020 indirimli ürünler kataloğu
Takip Et:

A101 market zinciri düzenli olarak yaptığı indirimleri aktüel kataloğu ile açıklamaya devam ediyor. Belirli aralıklar ile paylaşılan aktüel kataloğun yeni sayısında yine birbirinden farklı ürünlerde uygun fiyatlar müşterileri bekliyor.

Yeni hafta ile birlikte geçeli olacak olan aktüel kataloğu 6 Ağustos ile 13 Ağustos tarihlerini kapsıyor. Market zincirinin açıkladığı yeni sayıda en çok göze çarpan ürünler otomobil aksesuarları oldu. Beyaz eşyadan teknolojik aletlerine kadar birçok üründe yapılan indirimler ise teknoloji severleri heyecanlandırıyor.

Çok hızlı tükenen kampanyalı ürünler A101 market zincirinin intenet sitesi üzerinden de temin edilebiliyor. Bu sayede market zinciri, müşterilerinin yaşayacağı stok sorununu ortadan kaldırmış oluyor. Uygun fiyatlardaki çeşitli ürünlere kolayca ulaşabilen müşteriler, bu ürünleri kampanya kapsamında piyasaya göre uyguna alabiliyor.


 

 



Son Güncelleme: 07.08.2020 01:35
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kayseri'de can pazarı! Otomobil kanala uçtu
Kayseri'de can pazarı! Otomobil kanala uçtu
Aydos Ormanı yangını ile ilgili gözaltına alınan şüpheli kontrol kararı ile serbest bırakıldı
Aydos Ormanı yangını ile ilgili gözaltına alınan şüpheli kontrol kararı ile serbest bırakıldı
Boğulma tehlikesi geçiren çocuk hayatını kaybetti
Boğulma tehlikesi geçiren çocuk hayatını kaybetti
Vodafone interneti bitene Instagram, Facebook ve Twitter için 2 GB bedava internet
Vodafone interneti bitene Instagram, Facebook ve Twitter için 2 GB bedava internet
İzmir'de yapılan
İzmir'de yapılan "İstanbul Sözleşmesi yaşatır" yürüyüşünde 16 kadın gözaltında
Carrefour tosla kart 22 Temmuz – 22 Ağustos 2020 tarihleri kampanyası
Carrefour tosla kart 22 Temmuz – 22 Ağustos 2020 tarihleri kampanyası

Popüler Haberler

En Hızlı 20.000 TL sorunsuz ve hızlı kredi veren bankalar!
TV8 Apartmanlar Yarışıyor yarışması ne zaman başlayacak? Yarışmanın konsepti ne?
Türkiye Modelini Arıyor top Model yarışması başvuru formu adresi ne? Tv8 Top Model yarışması ne zaman başlayacak? 6 Ağustos 2020 Perşembe
Taşeron işçi asgari ücret ve enflasyon maaş zammı kaç TL olacak? 4/D Taşeron işçiye zam yapılacak mı?
Ağustos 2020 AGİ dahil asgari ücret ödemesi belli oldu! Çocuk sayısı, eşinin çalışma durumuna göre AGİ hesaplaması
Birçok bankaya borcu olana QNB Finansbank yüzde 0,79 faizli borç transfer kredisi
2020 Ağustos İŞKUR İşsizlik maaşı ödeneği yattı mı? İşsizlik maaşı ne zaman ödenecek? İşsizlik maaşı ödeme tarihleri
Hekimoğlu Selin ve Ateş yeniden evlenecek mi?
Günlük burç yorumları 06 Ağustos 2020 Perşembe - Burcunuzun günlük yaşamınız için söyledikleri neler?
Günlük burç yorumları 26 Aralık 2019 Perşembe - Burcunuzun günlük yaşamınız için söyledikleri neler?
Şekerbank emekliye promosyon kampanyası ile 2 bin 100 TL'ye varan ödeme!
Şevket Çoruh Arka Sokaklar dizisinden ayrıldı mı? Mesut Komiser dizide olacak mı?
8 ve 12. Sınıflara EBA canlı sınıf nasıl oluşturulur? Öğrenci canlı sınıf girişi nasıl yapılacak?
Konut kredisi aylık ödenecek taksit nasıl hesaplanır? Kredi çekecekler için konut kredisi taksit hesaplama
Zuhal Topal'dan yeni sezon için yarışmacı başvurusu paylaşımı
Çalışma Bakanlığı 1000 TL para yardımı ödemeleri PTT ile yapılacak!
Sicili bozuk olanlara anında kredi veren bankalar ve şartları
La Casa De Papel 5. sezon ile ilgili açıklama yapıldı!
2020 Beyaz Show ne zaman başlayacak? Yeniden başlayacak mı? Beyaz Show hangi kanalda başlayacak?
Halkbank mini emekli kredisi ile emeklilere 5.000 TL kredi kampanyası
TV8 Türkiye Modelini Arıyor yarışması sunucusu ve jürisi kimlerden oluşuyor? Türkiye Modelini Arıyor yarışması ne zaman başlayacak?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.