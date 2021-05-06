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A101 6 Mayıs aktüel ürünler kataloğu! Züccaciyeden gıdaya pek çok ürün A101'de!

A101 6 Mayıs aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Bu ayın ilk kataloğunda Ramazan Bayramı için özel ürünlerle birlikte elektronikten gıdaya kadar pek çok ürün indirimli olarak satışa sunuluyor. İşte A101 6 Mayıs aktüel ürünler kataloğu…

06 Mayıs 2021 Perşembe 11:16
A101 6 Mayıs aktüel ürünler kataloğu! Züccaciyeden gıdaya pek çok ürün A101'de!
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Ramazan Bayramı özel olarak hazırlanan haftanın A101 aktüel ürünler kataloğu yayında! 6 Mayıs 2021 tarihi itibari ile bütün A101 marketlerde indirimli olarak satışa sunulacak ürünler şu şekilde; Toshiba 55" Ultra HD Smart Led Tv, Reeder P13 Blue Cep Telefonu, Haylou Solar Akıllı Saat, Piranha Karaoke Mikrofon, Piranha Smart Tv Akıllı Kumanda, SEG 6 Çekmeceli Derin Dondurucu, SEG Mekanik Silindirik Termosifon, Singer Dikiş Makinesi, Samsung Mikrodalga Fırın, Altus Buhar İstasyonlu Ütü, Arzum Mixtech Multi Blender Set, Arzum Clean Compact Cyclone Süpürge, Arzum Violet Epilasyon Aleti, Hascevher Buse 8 Parça Çelik Tencere Seti, Kilim 100x200 cm, Çoklu Resim Çerçevesi Çeşitleri ve çok daha fazlası yer alıyor. İşte haftanın A101 aktüel ürünleri…

 

A101 6 Mayıs aktüel ürünler

  • Toshiba 55V5B63DT 55" Ultra HD Smart Led Tv 4.299 TL
  • Onvo OV42250 42" Full HD Android Smart Led Tv 2.199 TL
  • Reeder P13 Blue Cep Telefonu 1.299 TL
  • Haylou Solar Akıllı Saat 199 TL
  • Piranha Bluetooth Nostalji Pikap 249 TL
  • Piranha Kablosuz Klavye 49,95 TL
  • Piranha Smart Tv Akıllı Kumanda 59,95 TL
  • Piranha Karaoke Mikrofon 59,95 TL
  • GoSmart 32 GB Smart USB Bellek 29,95 TL
  • SEG 6 Çekmeceli Derin Dondurucu 1.899 TL
  • SEG Mekanik Silindirik Termosifon 769 TL
  • Singer Dikiş Makinesi 649 TL
  • Samsung Mikrodalga Fırın 599 TL
  • Altus Buhar İstasyonlu Ütü 539 TL
  • Arzum Mixtech Multi Blender Set 329 TL
  • Arzum Clean Compact Cyclone Süpürge 599 TL
  • Arzum Nuvo Saç Maşası 89,95 TL
  • Arzum Nuvo Saç Düzleştirci 179 TL
  • Arzum Violet Epilasyon Aleti 119 TL
  • Flavel Türk Kahvesi Makinesi 999 TL
  • Kiwi Cam Su Isıtıcı 99,95 TL
  • Güral Porselen 36 Parça Kahvaltı Seti 449,95 TL
  • Kütahya Porselen Tekli Porselen Ürünler 5,95 TL
  • Papatya Kahvaltılık 59,95 TL
  • Nehir Yemek Kaşığı / Çatalı 4,95 TL
  • Nehir Tatlı Kaşığı / Çatalı 3,95 TL
  • Nehir Çay Kaşığı 2,95 TL
  • Nehir Servis Gereçleri 17,50 TL
  • Hascevher Buse 8 Parça Çelik Tencere Seti 299,95 TL
  • Aksu Döküm Tava 26 cm 109,95 TL
  • Aksu Döküm Basık Tencere 24 cm 149,95 TL
  • Aksu Sahan Seti 3'lü 169,95 TL
  • LAV Çay Seti 12 Parça 29,95 TL
  • LAV Meşrubat Bardağı 345 cc 4,50 TL
  • LAV Kahve Yanı Su Bardağı 140 cc 2,95 TL
  • LAV Kahvaltı Tabağı 195 cc 3,50 TL
  • LAV Tatlı Kasesi 3,50 TL
  • LAV Saklama Kabı 240 cc 3,50 TL
  • LAV Şekerlik 255 cc 5,95 TL
  • LAV Kavanoz 1400 cc 11,50 TL
  • LAV Kapaklı Şişe 1200 cc 12,95 TL
  • Keramika Anneler Günü Çerezlik 5,95 TL
  • Keramika Anneler Günü Kupa Çeşitleri 6,95 TL
  • Yuvarlak Metal Kutu Çeşitleri 2'li 15,95 TL
  • Ayaklı Kapaklı Cam Şekerlik 24,95 TL
  • Dik Kenarlı / Desenli Cam Tabak 3,50 TL
  • Çoklu Resim Çerçevesi Çeşitleri 10,95 TL
  • Juno ABS Kabin Boy Valiz 74,95 TL
  • Juno ABS Orta Boy Valiz 84,95 TL
  • Juno ABS Büyük Boy Valiz 94,95 TL
  • Nouvelle Tek Kişilik Nevresim Set 74,95 TL
  • Nouvelle Çift Kişilik Nevresim Set 99,95 TL
  • Çift Kişilik Pike 37,95 TL
  • Kadife Kaymaz Taban Halı 120x180 cm 59,95 TL
  • Kadife Kaymaz Taban Salon Halısı 6m2 159 TL
  • Kilim 100x200 cm 39,95 TL
  • Örme Masa Örtüsü 29,95 TL
  • Jakarlı Masa Örtüsü 27,95 TL
  • Bayan Saten Şortlu Büstiyer Takım 32,95 TL
  • Juno Bayan Ayakkabı 24,95 TL
  • Juno Bayan Terlik 11,95 TL
  • Bayan Şal 14,95 TL



Son Güncelleme: 06.05.2021 11:16
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A1016MayısAktüelürünler
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