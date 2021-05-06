A101 6 Mayıs aktüel ürünler kataloğu! Züccaciyeden gıdaya pek çok ürün A101'de!

Ramazan Bayramı özel olarak hazırlanan haftanınkataloğu yayında!2021 tarihi itibari ile bütün A101 marketlerde indirimli olarak satışa sunulacak ürünler şu şekilde; Toshiba 55" Ultra HD Smart Led Tv, Reeder P13 Blue Cep Telefonu, Haylou Solar Akıllı Saat, Piranha Karaoke Mikrofon, Piranha Smart Tv Akıllı Kumanda, SEG 6 Çekmeceli Derin Dondurucu, SEG Mekanik Silindirik Termosifon, Singer Dikiş Makinesi, Samsung Mikrodalga Fırın, Altus Buhar İstasyonlu Ütü, Arzum Mixtech Multi Blender Set, Arzum Clean Compact Cyclone Süpürge, Arzum Violet Epilasyon Aleti, Hascevher Buse 8 Parça Çelik Tencere Seti, Kilim 100x200 cm, Çoklu Resim Çerçevesi Çeşitleri ve çok daha fazlası yer alıyor. İşte haftanın A101 aktüel ürünleri…

A101 6 Mayıs aktüel ürünler