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A101 6 - 12 Mart 2021 Haftanın yıldızları kampanyalı ürünler kataloğu

A101 6-12 Mart 2021 Haftanın Yıldızları kampanyalı ürünler kataloğu merak ediliyordu. A101 6-12 Mart Haftanın Yıldızları kataloğunu yayınladı.

28 Şubat 2021 Pazar 01:30
A101 6 - 12 Mart 2021 Haftanın yıldızları kampanyalı ürünler kataloğu
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Türkiye’nin en büyük market zincirlerinden biri olan A101 marketleri belli tarihlerde indirimli satışlar düzenliyor. A101 marketleri “Haftanın Yıldızları” adıyla hazırladığı kampanya kapsamında 6 -12 Mart 2021 tarihleri arasında çok sayıda ürünü indirimi fiyatlara satışa sunacak.

Kampanya kapsamında indirimli satışların yanı sıra çok sayıda da ürünün de ikincisi yarı fiyatına satışa çıkarılacak. İşte A101 6-12 Mart Haftanın Yıldızları kampanyası kapsamında satışa sunulacak ürünler;

Elseve Şampuan Çeşitleri 400 ml 9,95 TL (10 TL üstü alışverişlerde geçerli fiyat)

Activex Antibakteriyel Sıvı Sabun 650 ml 7,95 TL (10 TL üstü alışverişlerde geçerli fiyat)

Bozbeyi Ezine Tam Yağlı Olgunlaştırılmış Beyaz Peynir Çeşitleri 350 gr 15,95 TL

Zeo Siyah Zeytin 900 gr 22,95 TL

Torku / Pınar Yoğurt 1200 gr 9,95 TL

Omega 3 Yumurta 10'lu 8,25 TL

Eti Cicibebe Tahıllı Bebek Bisküvisi 85 gr 13,50 TL

Çerezza Mısır Cipsi 3'lü Paket 103 gr 2,75 TL

Fanta Portakal Aromalı Gazlı İçecek 1,25 Litre 3,85 TL

Inflame Enerji Tasarruflu Ampul 20W 7,45 TL

Misytral Peçete 200'lü 2,20 TL

Cif Tüm Yüzeyler Jel Temizleyici Çeşitleri 750 ml 10,95 TL

Jacobs Monarch Gold Kahve 100 gr 17,95 TL

Rummo İtalyan Tagliatelle Makana 500 gr 13,95 TL

Samire Himaleya Tuzu 400 gr 7,95 TL

Yöremce Yaprak Kırmızı Mercimek 2500 gr 21,95 TL

Nimet Çıtır Tahinli Kurabiye 300 gr 6,75 TL

Çerezya Tuzlu Fıstık 200 gr 6,45 TL

Lipton Şeftali Aromalı Soğuk Çay 2 Litre 5 TL

Ülker Çikolata Çeşitleri 60 gr 3,75 TL

İkram Çikolata Kremalı Bisküvi 3x84 gr 4,40 TL

Alışveriş Çantası 2,95 TL



Son Güncelleme: 28.02.2021 01:30
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Anahtar Kelimeler:
A101Haftanın Yıldızları6-12 Mart
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