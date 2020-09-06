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A101 5 Eylül - 11 Eylül 2020 bu hafta A101'e gelecek indirimli ürünler listesi

A101 5 Eylül - 11 Eylül 2020 bu hafta A101'e gelecek indirimli ürünler listesi haberi, basına aktarıldığı ilk günden bu yana büyük yankı uyandırırken, biz de haberin en sıcak ayrıntılarını takip etmeye devam ediyoruz. Hemen şimdi 6 Eylül Pazar günü yayınlanan haberimizi okuyarak en yeni gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

06 Eylül 2020 Pazar 00:01
A101 5 Eylül - 11 Eylül 2020 bu hafta A101'e gelecek indirimli ürünler listesi
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2008 yılından beri faaliyette olan perakente market zinciri A101, 121 mağazası ile vatandaşa hizmet vermeye devam etmektedir. Ürünlerini ucuz ve kaliteli şekilde pazarlayan A101 marketinin çıkarmış olduğu reklamdaki "harca harca bitmez" sloganı ise hepimizin aklında yer edindi. A101 marketleri açılış saati ise sabah 9. 00, kapanış saati ise 21.00' dır. A101 ’ in 5 ve 11 Eylül 2020 kataloğunda ise dikkat çeken indirimler şöyle:

*Ovadan Osmancık Pirinç 2500 gram % 20 indirim ile :18, 25 Türk Lirası,

*Calgon Toz, Kireç Önleyici 500 gram % 22 indirim ile: 10, 95 Türk Lirası,

*Tursil Konsantre Toz Deterjan 7, 5 kilogram %22 indirim ile: 28, 95 Türk Lirası,

*Hayat Su 5 Litre %20 indirim ile: 3, 40 Türk Lirası,

*Aras/ Torku/ Nar/ Doğuş 5 kilogram toz şeker % 20 indirim ile: 23, 75 Türk Lirası,

*Keyfe Dibek Kahvesi 200 gram % 22 indirim ile: 6, 95 Türk Lirası,

*Pınar Yarım Yağlı Süt ve Torku Yarım Yağlı Süt % 20 indirim ile adet başı: 3, 80 Türk Lirası,

*Pınar Lezzet Keyfi Hindi Salam 500 Gram % 27 indirim ile : 9, 45 Türk Lirası,

*Erpiliç Parmak Köfte 260 gram ve Erpiliç Göynük Köfte 250 gram adet başı: 3, 95 Türk Lirası,

*Ariel Sıvı Deterjan Çeşitleri 1690 Gram % 21 indirim ile: 25, 95 Türk Lirası,


*Venel Yumuşatıcı 5 Litre % 22 indirim ile: 17, 50 Türk Lirası,

*Cif Sprey Banyo Mutfak Temizleyicisi 1 Litre %28 indirim ile adet başı: 11, 45 Türk Lirası,

*ABC Yeni Nesil Krem Temizleyici Çeşitleri 750 ml % 25 indirim ile: 5, 45 Türk Lirası,

*Gilette Blue3 3 Bıçaklı Tıraş Bıçağı 3’lü %30 indirim ile: 13, 95 Türk Lirası,

*Derby Samurai 3 Bıçaklı Tıraş Bıçağı 10’lu %38 indirim ile: 8, 95 Türk Lirası,

*Yumurta 30’lu 53 ile 62 gram arası %10 indirim ile: 13, 45 Türk Lirası.

Kataloğun tamamı ise:

 

 

 

 

  



Son Güncelleme: 06.09.2020 00:01
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