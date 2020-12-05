A101 5 -11 Aralık aktüel indirimli ürünler kataloğu listesinde neler var?

A101 MARKETLERİNDE YENİ BİR İNDİRİM ZAMANI! 11 ARALIK İÇİN HAZIRLANAN İNDİRİM AKTÜEL KATOLOĞU YAYINLANDI!

İNDİRİM NE ZAMAN?

Her haftaya özel indirimler uygulayan A101 market zincirleri 5/11 ARALIK’ a özel indirimli ürünlerini açıkladı. Ev eşyasından, gıda malzemesine, temizlik ürünlerinden, teknoloji ürünlerine kadar her şey katalogda.

Cuma gününe denk gelen indirim sonunu değerlendirebilir; hafta sonu yasaklarına girmeden ihtiyacınız olan her şeyi temin edebilirsiniz. Hafta sonunu dolu dolu geçirmek için kataloğu incelemeyi unutmayın!

5 ARALIK VE 11 ARALIK TARİHLERİ ARASINDA GEÇERLİ OLACAK İNDİRİMLİ ÜRÜNLER!